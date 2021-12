Uomini e Donne/ Puntata oggi 10 dicembre: Ciprian e Alessandro a casa di Andrea…

Arriva il momento dei tronisti a Uomini e Donne e a sedersi a centro studio è Andrea Nicole, che ritrova Ciprian e Alessandro. Entrambi hanno avuto la stessa idea per le esterne: si sono presentati con l’albero di Natale. Nessun bacio tra i due, ma Ciprian le fa notare che sta costruendo di più con Alessandro che con lui. In studio spiega che non voleva lasciare casa di Andrea Nicole e di essersi emozionato. «Io ero una foglia al vento in quel momento», ammette la tronista.

Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Delusa da Alessandro: "Vedi solo quello che vuoi"

Il giorno dopo l’esterna con Ciprian arriva Alessandro, ma prima di farlo entrare Andrea Nicole nasconde l’albero di Ciprian, salvo poi mandare alla redazione una foto con i due alberi nella stanza. In esterna con Alessandro gli nasconde che sia passato Ciprian il giorno prima e alla fine i due si scambiano un bacio che spiazza Ciprian in studio. (agg. di Silvana Palazzo)

Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Sorpresa di Ciprian? Dopo Alessandro...

Uomini e Donne: Tina Cipollari vs Marika

La conoscenza tra Luigi ed Elena si è trasformata in un triangolo perché il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha cominciato la conoscenza con Marika. «Sei bravissima come attrice, ma non fare l’aggressiva con me, hai finito di fare la sceneggiata», dice a quest’ultima perché prima stava male per Armando. Luigi invece ritiene di essere stato onesto nel non essere andato oltre con lei, quindi di non averla illusa. «Ci sono uscito per educazione», la risposta che fa infuriare Tina Cipollari.

Inoltre, nega di aver provato a baciarla. Marika invece le piace molto. «La settimana scorsa sembrava disperata per Armando», attacca subito Elena. Marika chiarisce che Luigi le piace, ma di non essere né infatuata né innamorata. Ad assistere alla scena anche Ignazio che era uscito con Marika: «Lei è interessata più alle dinamiche del programma che alle conoscenze». Invece Lapo spiega di aver sentito Marika e che hanno concordato di uscire insieme. Tina Cipollari stupita parte all’attacco: «C’hai scritto finta sulla fronte. Se ti piacesse davvero Luigi, usciresti con Luigi, non con Lapo. Questa è l’incoerenza tua. Fai quello che vuoi? A casa tua anziché prendere in giro le persone. Me ne vado a casa se questi due ballano, deve fare la sciacquetta per farsi vedere». (agg. di Silvana Palazzo)

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 dicembre: ultime esterne per Andrea Nicole?

Uomini e Donne: scontro tra Elena e Luigi

Gemma Galgani a dir poco entusiasta per il suo ritorno nello studio di Uomini e Donne, ma soprattutto per la conoscenza di Leonardo. «Bellissimo questo vestito», nota lui. Alle loro spalle c’è Nadia che ride: «Sono la signora che voleva fare compagnia a Leonardo nel frattempo. Vedo che ha perso un po’ il sorriso, non ha più il sorriso di prima». Gemma Galgani si è detta sicura di Leonardo, ma non ha nascosto fastidio per l’intervento della donna. In ogni caso, resta serena: «Mi ha detto che gli piaccio tantissimo». Gianni Sperti le ricorda che tende a gettarsi a capofitto nelle conoscenze finendo poi per restare profondamente delusa, mettendola così in guardia. «Quale uomo all’inizio di una conoscenza non è carino con la donna che deve conoscere? Fai capire alla gente che non hai vissuto niente, ti meravigli di tutto. Non ti ha regalato cento rose, non ti ha promesso chissà cosa, è un uomo gentile», aggiunge Tina Cipollari.

«A me piace come donna, non la conosco molto bene. Parlando abbiamo approfondito la conoscenza e mi interessa», spiega Leonardo. Dopo il ballo al centro studio arriva il momento di Luigi ed Elena: quest’ultima non è soddisfatta del comportamento dell’uomo. «Sei stato molto falso. Due settimane fa chiedi il mio numero di telefono, ci vediamo e stiamo bene, poi arriva la sceneggiata di Marika con Armando e tu sei subito andato in suo soccorso. Da lì sei cambiato», accusa lei. Lo definisce «falso» e reputa «squallido» il messaggio che ha ricevuto, nel quale lui l’ha salutata chiamandola «bella bionda». Alla fine i due ballano, ma anche gli altri in studio… (agg. di Silvana Palazzo)

Uomini e Donne, Tina attacca Gemma “Nemmeno il Covid ti ferma”

Una telecamera coperta con un lenzuolo: si apre con un mistero la nuova puntata di Uomini e Donne. «Mi sfina? Allora copriamo tutto», scherza subito Tina Cipollari. Il primo a sedersi al centro dello studio è Leonardo, che si è presentato sotto casa di Gemma Galgani per farle una sorpresa. Ma è lei a sorprendere con uno striscione esposto dal balcone: “Io e te come nelle favole”. I due però si sono potuti scambiare solo un finto abbraccio visto che era positiva al Covid in quel momento. Tina però è partita subito all’attacco, spiegando al cavaliere del Trono Over che si tratta di una conoscenza destinata a finire subito.

«La parte più difficile adesso è che vorrei abbracciarti. Che bello saperti qua. Non vorrei lasciarti andare via, vorrei che rimanessi qua», ha detto lei emozionata, lasciandosi andare alle lacrime vedendo Leonardo con un mazzo di rose per lei in mano. «Neanche il Covid l’ha fermata. Ti sei salvato che aveva il Covid e non poteva farti salire», il commento di Tina Cipollari. (agg. di Silvana Palazzo)

Uomini e Donne, le anticipazioni del 10 dicembre

La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi con una nuova puntata che regalerà al pubblico scontri e novità ‘amorose’. La puntata di ieri, 9 dicembre, si è conclusa con Matteo Ranieri al centro dello studio. Il tronista è uscito in esterna con Federica, una ragazza che sembra averlo colpito sin da subito, anche per la sua storia. Nella puntata di oggi scopriremo le considerazioni del tronista sulla loro uscita ma, le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, ci svelano che Matteo continuerà ad uscire con lei.

Dopo Matteo sarà tempo di tornare a parlare dei protagonisti del trono Over. In particolare, Maria De Filippi potrebbe chiamare al centro dello studio Isabella Ricci, che sta continuando la sua conoscenza con Fabio. Sappiamo infatti che presto i due lasceranno insieme lo studio per frequentarsi fuori.

Uomini e Donne, Alessandro e Pinuccia al centro dello studio?

Cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne di oggi? Se ieri è stato Armando Incarnato il protagonista di un’accesa lite al centro dello studio, oggi potrebbero riaccendersi i riflettori su Biagio, tanto criticato dagli opinionisti. E chissà che non si torni a parlare anche di Alessandro e Pinuccia. I due “amici rinforzati” continuano a frequentarsi anche fuori dallo studio di Canale 5 ma il cavaliere non sembra ancora pronto a fare quel passo in più, a differenza della dama che si dice invece molto presa da lui. E cosa accadrà a Gemma Galgani? Bisognerà attendere la prossima settimana per rivederla fisicamente nello studio di Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA