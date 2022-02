Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 febbraio: nuove corteggiatrici per Luca?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 10 febbraio, con una nuova puntata in cui, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Luca Salatino. Dopo il momento dedicato a Matteo Ranieri che ha ritrovato la serenità con Federica dopo diversi contrasti, Luca dovrebbe trovare spazio al centro dello studio. Le ultime puntate, per il tronista, non sono state affatto facili. Le diverse segnalazioni su Eleonora hanno spinto Luca ad indagare insieme alla redazione parlando al telefono anche con una persona autrice di una segnalazione. Non fidandosi di Eleonora, Luca ha deciso di eliminarla.

Il tronista di Uomini e Donne, tra le tante corteggiatrici, si sta così concentrando soprattutto sulla conoscenza di Lily che ha conquistato immediatamente le sue attenzioni. Il percorso dell’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, tuttavia, è appena iniziata e, nel corso della puntata in onda oggi, in studio, per lui, potrebbero arrivare nuove corteggiatrici.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, inoltre, non mancherà spazio per le dame e i cavalieri del trono over. Sara, dopo la fine della conoscenza con Giuseppe, sarà uscita con un altro cavaliere del parterre? Occhi puntati, inoltre, anche su Armando Incarnato che non è ancora riuscito a trovare una dama con cui iniziare una frequentazione assidua.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne ha dedicato alcune attenzioni a Denise, la corteggiatrici di Matteo Ranieri. Attenzioni che non sono piaciute al tronista con il quale ha avuto anche uno scontro. Denise ha preso le distanze da Armando ribadendo di voler conquistare il cuore di Matteo Ranieri mentre Armando è rimasto al proprio posto. Per lui, all’orizzonte, non sembrano esserci grandi novità sentimentali. Ci sarà un clamoroso colpo di scena nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi?

