Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 gennaio: Cristina, retromarcia su Alessandro

Uomini e donne, anticipazioni puntata 10 gennaio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 10 gennaio, con una nuova ed imperdibile puntata. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la puntata di oggi sarà dedicata in gran parte al trono over. Dopo la prima uscita con Alessandro Vicinanza, Cristina Tenuta aveva fatto un passo indietro spiegando di non avere quel trasporto emotivo e fisico nei confronti di Alessandro al punto da portare avanti la conoscenza. Nel corso della nuova puntata, tuttavia, Cristina decide di fare un passo indietro. Come svela Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni, infatti, la Tenuta annuncia di voler frequentare seriamente Alessandro e di voler portare avanti la conoscenza.

Uomini e donne, Cristian Forti comunica la scelta in esterna/ La svolta del trono classico!

Al centro dello studio, poi, si accomoda Luciano, un nuovo cavaliere che è uscito con Ida, Barbara e Tiziana. Con Barbara decide di chiudere mentre va avanti con le altre due dame. Nel corso della puntata, poi, Federico, un cavaliere giunto in trasmissione per la De Santi, si scontra duramente con Tina Cipollari al punto da decidere di lasciare lo studio.

Scelta Cristian Forti, chi è? Valentina/ Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 gennaio: in esterna...

La segnalazione su Mario Cusitore

Spazio, poi, al trono classico con Ida Platano al centro dello studio. La tronista sta conoscendo Mario, David ed Ernesto. Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Ida si ritrova di fronte ad una segnalazione su Mario. Una ragazza arriva in studio svelando di aver ricevuto vari messaggi da Mario. Dopo un botta e risposta, nonostante i vari dubbi, la Platano decide di far restare comunque il suo corteggiatore.

Cristian Forti, poi, sempre più vicino alla scelta, poi, torna a confrontarsi con Valentina e Virginia, le due corteggiatrici che sta conoscendo più a fondo prima di annunciare la scelta e con cui ha fatto due esterne.

Emanuela Malavisi: "Mi manca Uomini e Donne, ho contattato la redazione…"/ E sulla storia con Marco Antonio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA