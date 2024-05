Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 maggio 2024/ Barbara De Santi contro Ernesto e Cristina

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 10 maggio 2024

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata in onda oggi, venerdì 10 maggio 2024, invitano il pubblico a sintonizzarsi su canale 5, a partire dalle 14.45, per nuovi colpi di scena. Dopo il durissimo confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore che si è concluso con l’eliminazione del corteggiatore napoletano, oggi non si parlerà di Ida che, nel corso della puntata trasmessa il 9 maggio, stanca e affranta per la situazione creata da Mario, ha lasciato lo studio e, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, non rientrerà. Per vedere, dunque, il confronto tra Ida Platano e Pierpaolo Siano sarà necessario aspettare la settima prossima. Nella puntata in onda oggi, dunque, ci sarà spazio per il trono over.

In particolare, come svelano le anticipazioni della puntata di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, oggi si accomoderà Ernesto Russo che, nelle ultime settimane, è stato al centro della polemica. Nella scorsa puntata, infatti, ha discusso con Marianna e con Barbara De Santi che hanno criticato il suo atteggiamento nei confronti delle donne. Oggi, il copione sarà il medesimo.

Barbara De Santi contro Ernesto Russo e Cristina Tenuta

Barbara De Santi ed Ernesto Russo si sono frequentati per qualche settimana per poi chiudere il rapporto per scelta del cavaliere del trono over che si sentiva pressato da Barbara. Da quel momento, tra la dama e il cavaliere ci sono state frecciatine e discussioni in studio e la stessa cosa avverrà oggi. Come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, Ernesto si accomoderà al centro dello studio per un confronto con la dama che sta frequentando e con la quale procede a gonfie vele.

Tuttavia, l’intervento di Barbara De Santi scatenerà la discussione. La dama, infatti, accuserà Ernesto di continuare a parlare di lei sui social facendo riferimento ad una storia Instagram. Le parole di Barbara causeranno anche il successivo intervento di Cristina Tenuta e tra le due dame ci sarà una nuova discussione.

