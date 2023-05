Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 maggio: lite tra Elio e Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 maggio

Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata. Al centro del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe esserci proprio Luca Daffrè. Nonostante il tronista sia arrivato in trasmissione dopo Nicole Santinelli, tocca a lui chiudere per primo il proprio percorso all’interno del programma. Per Luca hanno chiamato centinaia di ragazze come ha più volte sottolineato Maria De Filippi. In studio sono arrivate anche ragazze che Luca aveva conosciuto già sui social. Tuttavia, il tronista ha preferito concentrarsi su ragazze che ha conosciuto per la prima volta all’interno del programma sperando di poter trovare la donna della sua vita.

Oggi, dunque, Luca potrebbe accomodarsi per l’ultima volta al centro dello studio per svelare il nome della ragazza che ha conquistato il suo cuore e con cui ha voglia di costruire una storia nella quotidianità. Chi sarà la fortunata? E soprattutto, sarà proprio oggi il giorno della scelta?

Gemma Galgani contro Elio

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, inoltre, dovrebbero trovare ancora spazio anche le dame e i cavalieri del trono over. Dopo l’ampio spazio dedicato, nella puntata del 9 maggio, a Riccardo Guarnieri e alle sue conoscenze, oggi, dovrebbe tornare ad essere protagonista Gemma Galgani. Nessun racconto romantico per la dama del trono over che sarà protagonista di un diverbio con Elio Servo, il cavaliere con cui ha avuto un appuntamento prima che lui annunciasse di vederla solo come un’amica.

Gemma punterà il dito contro Elio a causa di una foto pubblicata su whatsapp. Il racconto della dama di Torino causerà anche l’intervento di Tina Cipollari che, dopo essersi scagliata più volte contro il cavaliere, darà vita ad un vero e proprio show. Tra gli altri protagonisti del trono over potrebbe accomodarsi al centro dello studio anche Armando Incarnato, alle prese con una nuova conoscenza.

