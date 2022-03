Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 marzo: Matteo spiazza Federica

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 marzo

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, giovedì 10 marzo, con una nuova puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. Dopo il momento dedicato ad Alessandro che stava frequentando la signora Vincenza il cui confronto ha portato anche ad una furiosa litigata tra Tina Cipollari e Pinuccia, cosa accadrà nell’appuntamento odierno con il dating show di canale 5? Dopo l’ampio momento dedicato al trono over, al centro dello studio, oggi, dovrebbe accomodarsi Matteo Ranieri il cui trono è ripartito da zero dopo l’abbandono delle altre corteggiatrici.

Elena e Stefano, accordo a Uomini e Donne?/ Tina attacca: sospetti sulla coppia!

L’unica che è rimasta in trasmissione è Federica con cui, tuttavia, il rapporto continua ad andare avanti tra alti e bassi. Assente nelle ultime puntate, come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, oggi, Federica dovrebbe tornare in studio, ma la reazione di Matteo spiazzerà tutti. Il tronista deciderà di eliminarla?

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 9 marzo: Matteo ritrova Federica?

Ida Platano e Alessandro: nuova lite a Uomini e Donne?

Per il trono over, al centro della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dovrebbero tornare al centro dello studio Alessandro e Ida Platano. Nonostante le numerose discussioni, i dubbi e la paura di una nuova delusione, Ida ha deciso di continuare a frequentare Alessandro il quale, nella scorsa puntata, ha deciso di non conoscere la ragazza giunta in trasmissione esclusivamente per lui. Cosa sarà accaduto negli ultimi giorni? I due avranno discusso nuovamente o avranno trascorso delle giornate piacevoli insieme?

Uno spazio, inoltre, potrebbe essere dedicato a Gemma Galgani, ancora senza pretendenti ufficiali. Come fanno sapere le anticipazioni, Gemma si trasformerà in massaggiatrice per Franco. Quel momento sarà trasmesso proprio oggi? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Tina Cipollari, lite con Pinuccia a Uomini e Donne/ "Non me ne fre*a niente di te"

© RIPRODUZIONE RISERVATA