Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025 con il ritorno in studio di Sabrina Zago.

Nuova settimana per i protagonisti di Uomini e Donne che torna in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025, con una nuova puntata interamente dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. Si parte da Mario Lenti che si accomoda al centro dello studio accanto a Paolo, un cavaliere che è tornato in trasmissione dopo un’esperienza del passato. Mario annuncia l’intenzione di chiudere definitivamente la conoscenza con Cinzia Paolini nonostante nella scorsa puntata sembrasse deciso a portare avanti la frequentazione.

Chi è Magda, dama di Uomini e Donne/ Nuovo scontro con Mario Lenti: "Le scuse falle in pubblico"

In studio, così, tra Cinzia e Mario parte un botta e risposta ma la dama non si arrende e non resta senza corteggiatori. Cinzia, infatti, ha deciso di cominciare a conoscere anche Paolo. Maria De Filippi racconta di aver inviato un messaggio a Cinzia ma la dama controbatte sottolineando come il cavaliere abbia la capacità di cambiare il senso delle parole.

Chi è Sabrina Zago, dama del trono over tornata in studio dopo l'addio a Nicola/ Perché si sono lasciati

Anticipazioni Uomini e Donne: il ritorno in studio di Sabrina Zago

Spazio, poi, a Sabrina Zago. La dama, nelle scorse settimane, ha lasciato lo studio del trono over di Uomini e Donne con Nicola, un cavaliere con cui aveva cominciato una frequentazione. Fuori dal programma, però, la storia tra Sabrina e Nicole non è durata e il ritorno della dama del trono over in trasmissione conferma la fine della storia. Sabrina, inoltre, non solo è tornata in trasmissione ma è pronta a mettersi subito nuovamente in gioco.

Nel corso della puntata, poi, seduti l’uno di fronte all’altra, Mario Lenti e Magda tornano a discutere. La dama sottolinea come le scuse di Mario non debbano essere private tramite un messaggio o una telefonata, ma pubbliche considerato quanto accaduto tra loro nel programma.

Chi è Cinzia Paolini, dama di Uomini e Donne/ Mario Lenti chiude con lei ma spunta Paolo