Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 novembre: Elena e Maurizio abbandonano

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 novembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 10 novembre, con una puntata assolutamente imperdibile. La settimana del dating show di canale 5, infatti, si conclude con un clamoroso addio. Nella puntata trasmessa ieri, Elena e Maurizio sono stati al centro di un forte dibattito durante il quale hanno ricevuto critiche non solo dal resto del parterre, da Gianni Sperti e da Tina Cipollari, ma anche da Maria De Filippi. Come svelano le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata in onda oggi, Elena, di fronte alle numerose critiche ricevute, deciderà di lasciare lo studio.

Un gesto inaspettato quella della dama del trono over che avrà delle conseguenze anche su Maurizio che deciderà di seguirla. Maria De Filippi, poi, annuncerà l’addio dei due alla trasmissione.

Doppio bacio in esterna per Brando

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne dovrebbe tornare al centro dello studio anche Brando. Il tronista, nelle scorse puntate, è rimasto spiazzato dalla scelta di Beatriz di tornare in trasmissione per corteggiarlo. Nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, Maria De Filippi manderà in onda sia l’esterna con Beatriz che quella con Raffaella. In entrambe le esterne, è arrivato il bacio.

Tornando al trono over, lo studio potrebbe essere animato ancora tra Roberta Di Padua e Aurora Tropea. Un commento di quest’ultima nei confronti di Roberta porterà ad intervenire Maria De Filippi.

