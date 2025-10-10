Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata 10 ottobre 2025 svelano il dolore di Rosanna Siino per Federico Mastrostefano.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, si soffermano sulle vicende sentimentali di Federico Mastrostefano che conferma l’intenzione di continuare a conoscere Agnese De Pasquale ma anche di uscire con altre dame, in particolare con Barbara De Santi che ha sempre considerato una donna super affascinante. Al termine di un ballo tra Agnese e Federico, Maria De Filippi segnala l’uscita dallo studio di una Rosanna Siino in lacrime. Una rivelazione che spiazza Federico a cui, poi, Maria chiede cosa farebbe se Barbara decidesse di accettare di uscire con lui.

Spazio, poi, ad Alessio Pili Stella che sta già uscendo con Venera, una delle nuove dame del parterre ma che si accomoda al centro dello studio per conoscere due nuove dame arrivate in trasmissione esclusivamente per conoscerlo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara attacca Martina

Lo spazio dedicato al trono over continua poi con Arcangelo, il cavaliere che nella scorsa stagione ha fatto molto discutere e che quest’anno sta uscendo con Graziella. Durante il confronto con la dama, però, Arcangelo discute animatamente sia con Gianni Sperti che con Alessio Pili Stella. Al centro dello studio, poi, arriva Guido Ricci che confessa di essere uscito con Federica C. con cui ci sono stati diversi baci.

Infine, l’ultima parte della puntata è dedicata a Flavio Ubirti che è uscito in esterna con Denise ma che assiste alla lite tra Sara Gaudenzi e Martina con la prima che svela come Sara non faccia altro che guardare il suo profilo Instagram al punto da annunciare di aver intenzione di bloccarla.