Uomini e Donne: anticipazioni puntata 11 aprile 2025

Uomini e donne torna in onda oggi, venerdì 11 aprile 2025, con l’ultima puntata settimanale. La puntata di oggi si apre con Giuseppe, discusso cavaliere del trono over che, chiusa la frequentazione prima con Sabrina Zago e poi con Isabella, sta uscendo con Rosanna. Al centro dello studio, Giuseppe racconta di stare bene con Rosanna e di aver sentito una forte scossa nei suoi confronti. Rosanna, pur essendo lusingata dalle parole di Giuseppe, non nasconde di avere dubbi per la presenza di Sabrina.

“Devi essere libero”, dice la dama che, forse, crede che il cavaliere provi ancora un interesse nei confronti di Sabrina che si intromette e tra i due parte una discussione con la Zago che ribadisce di averlo bloccato non su consiglio di Tina Cipollari ma perché l’ha chiesto lei stessa.

Diego e Isabella: nuova coppia a Uomini e Donne?

La puntata di Uomini e Donne, poi, continua con Diego e Isabella. Il cavaliere è uscito con diverse dame con le quali sembrava potesse nascere qualcosa. Schietto e sincero, tuttavia, il cavaliere ha immediatamente chiuso quando ha capito di non poter andare avanti. Tra le dame presenti nel parterre è stato così conquistato dalla bellezza di Isabella, la dama che, sin dalle prime puntate in trasmissione, ha litigato duramente con Tina Cipollari.

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, il cavaliere e la dama raccontano di essere usciti insieme, di aver trascorso una piacevole serata al termine della quale è scattato anche un bacio. Di fronte ai commenti di Tina, Isabella sottolinea di aver baciato esclusivamente Diego.

Sabrina Zago e Guido pronti a lasciare Uomini e Donne?

Sabrina Zago sta uscendo con Guido, uno dei nuovi cavalieri del parterre. I due, nella puntata odierna del dating show di canale 5, non raggiungono il centro dello studio ma ne sono ugualmente protagonisti. Durante il classico ballo al centro dello studio, Gianni Sperti nota non solo una complicità importante, ma anche gesti e attenzioni tipici di una coppia.

Al termine del ballo, Gianni chiede spiegazioni a Sabrina che conferma di stare bene con Guido e di aver trovato in lui una spalla. L’opinionista, così, chiede se siano pronti a lasciare insieme la trasmissione e se Sabrina appare pronta a farlo, lo stesso non può dirsi per Guido.