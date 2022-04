Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 aprile: Riccardo conosce una nuova dama

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 aprile 2022

I protagonisti del trono classico ed over di Uomini e Donne si preparano a tornare in occasione della nuova puntata di oggi del dating show di Canale 5. Riparte una nuova settimana in compagnia di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri e con essa si aprono come da tradizione le anticipazioni sul nuovo appuntamento di oggi, lunedì 11 aprile 2022. Cosa dobbiamo aspettarci? L’appuntamento è come sempre fissato alle ore 14.45 quando Maria De Filippi, padrona di casa del programma, introdurrà le varie vicende sentimentali.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 9 aprile: Tina attacca Ida e Riccardo

Stando a quanto reso noto dal portale Kontrokultura.it, la puntata di oggi di Uomini e Donne dovrebbe fare riferimento alla registrazione dello scorso 3 aprile. Al centro dell’appuntamento, secondo le anticipazioni, dovrebbe esserci nuovamente protagonista Riccardo Guarnieri, tornato a tutti gli effetti nel parterre del trono over. Il cavaliere sta già conoscendo una nuova dama che non è ovviamente Ida. Nessun riferimento, invece, a Gemma Galgani che nell’ultimo periodo sembra essere sempre più nell’ombra. Che sia la fine di un’era?

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 10 aprile: Isabella e Fabio, viaggio da sogno...

Riccardo Guarnieri torna protagonista a Uomini e Donne

A concentrare su di sé tutta l’attenzione precedentemente avuta da Gemma Galdani, adesso ci pensa un’altra protagonista storica di Uomini e Donne: Ida Platano. Le anticipazioni della puntata di oggi 11 aprile, tuttavia, continuano a riguardare il ritorno in studio di Riccardo e la sua nuova conoscenza. Cavaliere e dama siederanno al centro dello studio e sveleranno le loro prime impressioni successive alla prima uscita insieme. La coppia a quanto pare si sarebbe trovata molto bene e sarebbe intenzionata ad approfondire la conoscenza.

Serena Enardu, ricovero in ospedale/ Soccorsa dal figlio Tommy, "Sono svenuta..."

Si continuerà a parlare poi di un altro protagonista del trono over di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza, Dopo aver chiuso la sua conoscenza con Ida, adesso sta conoscendo un’altra dama ma nella puntata odierna, secondo le anticipazioni, scopriremo che i due decideranno di interrompere la frequentazione. Alessandro, dunque, sarà nuovamente senza dama. Rispetto alle vicende del trono classico invece, proseguono le conoscenze della neo tronista Veronica, che ha ammesso di essere uscita con un corteggiatore di nome Matteo. Come starà andando la loro conoscenza iniziale?











© RIPRODUZIONE RISERVATA