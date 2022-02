Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 febbraio: nuova conoscenza per Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 febbraio

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 11 febbraio, con una nuova puntata. Se l’appuntamento trasmesso ieri ha visto il ritorno in studio di Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani, cosa accadrà oggi? Nella nuova puntata del programma di Maria De Filippi, ad aprire le danze, dovrebbe essere Gemma Galgani. La dama storica non sta attraversando un momento sereno dal punto di vista sentimentale. Sono tante le delusioni che ha dovuto affrontare dall’inizio della stagione in corso e, secondo Gemma, parte della responsabilità sarebbe di Tina Cipollari e dei suoi commenti. Per scagionarsi, l’opinionista ha esortato gli ex di Gemma ad esprimere la propria opinioni e, tra i tanti ex cavalieri contattiati, c’è stato anche Giorgio Manetti. Gemma, tuttavia, non si arrende ed è pronta a rimettersi ancora una volta in gioco.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, dunque, salvo clamorosi colpi di scena, nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la dama di Torino racconterà l’ultima novità. Gemma, infatti, è uscita con un nuovo cavaliere del parterre. Sarà quello giusto? Sarà finalmente scattata la scintilla?

Uomini e Donne, lite tra Biagio Di Maro e Armando Incarnato?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi dovrebbe tornare ad occuparsi anche di Ida Platano che sta continuando a conoscere Alessandro, un ragazzo giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Sin dal primo appuntamento, tra Ida e Alessandro il feeeling è stato immediato e, nella scorsa puntata, la dama ha ammesso di voler continuare a frequentare Alessandro. Sarà ancora così o ci sarà un clamoroso colpo di scena?

Nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, inoltre, come svelano le anticipazioni del Vicolo, potrebbe esserci un litigio senza esclusioni di colpi tra due cavalieri del parterre ovvero tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro, tornato in studio dopo essere stato assente nelle scorse puntate. Saranno, dunque, questi nomi i protagonisti della puntata odierna del dating show di canale 5?

