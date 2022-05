Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 maggio: Biagio Di Maro in passerella?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 maggio 2022

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che continua a regalare grandi colpi di scena. Dopo la lite tra Biagio Di Maro e Tina Cipollari, il programma di Maria De Filippi torna in onda oggi con una nuova puntata che, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni potrebbe essere aperta proprio da Biagio. Il cavaliere dovrebbe attraversare la passerella sulle note di una canzone scelta da Tina Cipollari. La puntata, poi, dovrebbe continuare con Alessandro Vicinanza che ha cominciato una nuova conoscenza. Al centro dello studio, Alessandro racconterà i dettagli della conoscenza e pare che per lui vada tutto a gonfie vele.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, inoltre, dovrebbe esserci spazio anche per i protagonisti più adulti del parterre ovvero Alessandro e Pinuccia che, dopo alcune incomprensioni hanno deciso di tornare a frequentarsi e Bruno che sta frequentando una signora che pare disposta a trasferirsi a casa sua come desidera lo stesso cavaliere.

Svolta per Ida Platano a Uomini e Donne?

Non dovrebbe mancare, inoltre, il momento dedicato ad Ida Platano. La dama al centro delle polemiche per i presunti sentimenti che ancora proverebbe per Riccardo Guarnieri e che il ritorno in trasmissione del cavaliere pugliese avrebbe risvegliato, annuncerà la sua scelta in merito a Riccardo. La dama che sta conoscendo Marco, un ragazzo giunto in trasmissione solo per lei, avrebbe deciso di dedicarsi totalmente a tale conoscenza mettendo così un punto fermo al suo rapporto con Riccardo.

Ida, così, nella puntata odierna di Uomini e Donne, dovrebbe spiegare di non voler più ballare con Riccardo per evitare incomprensioni con Marco e per evitare nuovi pettegolezzi. Una decisione che, in base a quanto accaduto nelle precedenti puntate, dovrebbe essere accettata senza problemi da Riccardo che, più volte, ha spiegato di voler con Ida un’amicizia non volendo riprovare ad avere una storia con lei.

