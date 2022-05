Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 maggio: Ida chiude con Riccardo?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 maggio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 11 maggio, con una nuova puntata in cui, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi nuovamente Ida Platano. Nella puntata del 9 maggio del dating show di canale 5, Ida è stata la protagonista di un lungo confronto con Riccardo Guarnieri nel corso del quale ha spiegato di non poter avere un rapporto d’amicizia con l’ex fidanzato. Nel corso della nuova puntata, stando alle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Ida dovrebbe mettere un punto al suo rapporto con Riccardo.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 10 maggio: Veronica elimina Federico

La dama, così, dirà addio ai balli in studio così come alle conversazioni al termine delle varie registrazioni. In compenso porterà avanti la sua conoscenza con Marco, il cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Cosa farà, invece, Riccardo che ha provato a ricucire il rapporto con Gloria ricevendo, però, un no dalla dama che ha cominciato una nuova frequentazione?

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne, chi è?/ Aurora lo ha già dimenticato...

Lite in studio tra Tina Cipollari e un nuovo cavaliere a Uomini e Donne?

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi dovrebbe chiamare al centro dello studio un nuovo cavaliere che, nel corso della presentazione, si lascerà andare a qualche dichiarazione poco carina nei confronti delle donne scatenando la durissima reazione di Tina Cipollari che sarà così protagonista di un durissimo scontro con il nuovo protagonista del parterre del trono over. Non è da escludere, inoltre, la presenza di una coppia che, dopo essersi incontrata nello studio di Uomini e Donne, è pronta a convolare a nozze.

Maria De Filippi provoca Gianluca a Uomini e Donne/ "Con me usciresti per i soldi..."

Come ha svelato la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono stati ospiti del programma di Maria De Filippi per annunciare il matrimonio. Quel momento arriverà nel corso della puntata in onda oggi?











© RIPRODUZIONE RISERVATA