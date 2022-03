Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Matteo e Luca, esterne e ritorni…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 marzo

Venerdì 11 marzo, alle 14.45, torna l’appuntamento con Uomini e Donne. Dopo aver dedicato le ultime due puntate al trono over, Maria De Filippi, nel corso dell’appuntamento odierno, dovrebbe tornare a dare spazio al trono classico con Matteo Ranieri e Luca Salatino le cui scelte appaiono ancora molto lontane. Matteo, sul trono da diversi mesi, ha cominciato a conoscere nuove ragazze tra cui Valeria. Tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni della registrazione in onda oggi pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, in studio tornerà Federica.

Tra Matteo e Federica, la conoscenza è iniziata da diversi mesi, ma il tronista non riesce a lasciarsi totalmente andare e, soprattutto, a fidarsi al cento per cento di lei. Il ritorno in studio di Federica regalerà un colpo di scena. Matteo, infatti, rivelerà di non aver pensato a Federica durante la sua assenza e deciderà di eliminarla. Maria De Filippi lo spingerà a riflettere portandolo a lasciare lo studio per non rientrare più.

Luca Salatino a Uomini e Donne tra Lilli e Soraia

Spazio, poi, anche a Luca Salatino. Il tronista di Uomini e Donne che con Matteo Ranieri ha instaurato un bel legame d’amicizia, affermerà di non capire l’atteggiamento dell’ex scelta di Sophie Codegoni mentre per Gianni Sperti il tronista ha semplicemente le idee confuse. Maria De Filippi passerà così al trono di Luca. L’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti ha portato in esterna Lilli con cui è anche scattato un bacio. La scelta di Luca di baciare Lilli non sarà senza conseguenze perchè Soraia non nasconderà la propria gelosia.

Nel corso della puntata odierna, inoltre, dovrebbero trovare spazio altri protagonisti del trono over come Sara che sta conoscendo Gianluca. Occhi puntati, inoltre, anche su Diego Tavani le cui conoscenze regalano sempre colpi di scena.



