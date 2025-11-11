Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne dell'11 novembre 2025: Magda, Gloria e Flavio Ubirti tra i protagonisti.

Quella di Uomini e Donne di oggi, martedì 11 novembre 2025, è una puntata dedicata sia al trono over che classico. Sin dai primi minuti della puntata odierna non mancheranno i colpi di scena per la presenza al centro dello studio di Sebastiano Mignosa e Magda. Il cavaliere e la dama si frequentano da qualche settimana e tra i due ci sono stati momenti d’intimità. Tuttavia, qualcosa sembra non funzionare e Sebastiano decide di far scendere una nuova dama che ha chiamato la redazione esclusivamente per lui e in studio scoppia la discussione con Magda che, ad un certo punto, si alza lasciando lo studio con Sebastiano che decide di seguirla.

Chi è Gloria Nicoletti, dama di Uomini e Donne/ Dopo Roberto, arrivano Lorenzo e Stefano

Spazio, poi, a Gloria Nicoletti e Roberto. La dama e il cavaliere si conoscono da qualche settimana. Dopo aver chiuso con Rosanna, Roberto aveva deciso di portare avanti solo la frequentazione con Gloria per la quale, in studio, arrivano poi due nuovi cavalieri.

Anticipazioni Uomini e Donne: primo bacio per il tronista Flavio Ubirti

La puntata odierna di Uomini e Donne continua, poi, con il trono di Flavio Ubirti che si accomoda al centro dello studio insieme a Martina, la corteggiatrice presente sin dall’inizio del trono che aveva conquistato immediatamente le sue attenzioni. Dopo aver conosciuto anche altre corteggiatrici, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Flavio ha portato nuovamente in esterna Martina con cui è arrivato il suo primo bacio da tronista. Lei, in studio, appare raggiante mentre le altre corteggiatrici sembrano piuttosto adirate.

Roberto, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Esce ancora con Gloria Nicoletti ma Agnese...

Non sentendo l’interesse di Flavio, Denise decide di autoeliminarsi. Anche Nicole non nasconde di aver voglia di andare via ma poi decide di restare per continuare a mettersi in gioco e capire se il percorso con Flavia possa concludersi effettivamente con il lieto fine.