Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 aprile: Diego e Aneta, la storia continua?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 aprile

Dopo la puntata resa infuocata dalla lite tra Armando Incarnato, Alessadro Vicinanza e Gianni Sperti, Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata in cui, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi altre dame e altri cavalieri del trono over. Nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, Diego Tavani e Aneta potrebbero essere i protagonisti di un momento tutto loro. Dopo la fine della frequentazione con Armando Incarnato, Aneta ha cominciato a frequentare Diego con cui è subito scattato il feeling. Entrambi, nella scorsa puntata, hanno dichiarato di stare bene insieme e di voler continuare a conoscersi. Cosa sarà accaduto negli ultimi giorni? Sarà arrivato il bacio?

Subito dopo potrebbero accomodarsi al centro dello studio Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Entrambi non riescono a trovare la donna della loro vita. Sarà cambiato qualcosa negli ultimi giorni? Con quale dama saranno usciti? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Dopo il momento dedicato a Veronica Rimondi, Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, potrebbe parlare nuovamente del trono di Luca Salatino. Quest’ultimo continua a dividersi tra Soraia, Aurora e Lilli. Nei confronti di quest’ultima continua ad avere tanti dubbi, soprattutto per le mancate reazioni di fronte ai suoi baci con le altre corteggiatrici. Arriverà un’eliminazione a sorpresa?

Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Luca è uscito nuovamente in esterna con Soraia che, nella scorsa puntata, non lo aveva baciato perchè risentita dal bacio che il tronista aveva dato ad Aurora. Sarà accaduta la stessa cosa anche oggi? Lo scopriremo nel corso del nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi.

