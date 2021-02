Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 febbraio: Armando contro Veronica?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 FEBBRAIO

Dopo la puntata dedicata al confronto tra Gemma Galgani e Maurizio che le ha inviato una foto a petto nudo scatenando il suo turbamento e la successiva presentazione dei nuovi tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 12 febbraio, con l’ultima puntata settimanale che regalerà grandi colpi di scena. Oggi dovrebbe andare in onda la puntata registrata lo scorso 2 febbraio e nel corso dell’appuntamento di oggi, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, ci dovrebbe essere un confronto di fuoco tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. Il cavaliere napoletano e la dama si sono frequentati nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi. Il loro rapporto non si è concluso nel migliore dei modi e, nelle scorse puntate, durante le reciproche accuse tra Armando e Aurora Tropea, il nome di Veronica è stato tirato in ballo più volte. Oggi, dunque, ci sarà la resa dei conti?

ARMANDO INCARNATO CONTRO VERONICA URSIDA

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe vedere il ritorno in studio di Veronica Ursida, amica di Aurora Tropea. Veronica che più volte è stata coinvolta nelle discussioni tra Aurora e Armando, oggi dovrebbe essere la protagonista di un durissimo confronto con il cavaliere napoletano, convinto che sia Veronica che Aurora parlino di lui sui social. Cosa accadrà, dunque, tra Armando e la Ursida? I due riusciranno a siglare la pace? La puntata dovrebbe poi continuare con Gero Natale, il cavaliere siciliano dai gusti difficili e che con il suo fascino sta già facendo strage di cuori. Gero si accomoderà al centro dello studio di fronte a Claudia e Licia e, a sorpresa, annuncerà di voler chiudere con entrambe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA