Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 gennaio: Armando e Ida protagonisti?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 gennaio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 12 gennaio, alle 14.45 su canale 5, con una nuova puntata. L’appuntamento odierno si aprirà con l’ultima parte della scelta di Roberta Ilaria Giusti. Oggi, infatti, il pubblico ascolterà le parole della tronista, la risposta di Samuele Carniani e il successivo inizio della favola d’amore della nuova coppia. Dopo il momento romantico, Maria De Filippi tornerà ad occuparsi delle dame e dei cavalieri che devono ancora trovare l’amore. Tra i protagonisti della puntata di oggi potrebbero esserci Armando Incarnato e Ida Platano.

Entrambi sono tra i protagonisti storici della trasmissione di Maria De Filippi, ma ancora oggi, non sono riusciti a trovare l’amore. Se Ida ha vissuto all’interno del programma diverse fasi, vivendo anche fuori le storie nate in trasmissione, Armando è ancora alla ricerca della donna della sua vita che spera d’incontrare entro la fine della stagione. Prima della pausa natalizia stava conoscendo Beatrice: sarà lei la donna giusta? Ida, invece, dopo aver superato la delusione vissuta con Diego, è ancora lontana dal trovare l’uomo della sua vita.

Da Biagio Di Maro a Matteo Ranieri: chi siederà al centro dello studio?

Tra gli altri protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne potrebbe esserci anche Biagio Di Maro. La presenza del cavaliere potrebbe dare il via a nuove discussioni con Gianni Sperti e Tina Cipollari che non credono alle sue intenzioni di trovare davvero l’amore. Nel parterre del trono over, inoltre, ci sono molti volti noti. Tra le dame sta riscuotendo grande successo la signora Nadia: si accomoderà al centro dello studio per raccontare novità sentimentali?

Potrebbe, infine, trovare spazio anche Matteo Ranieri. Il percorso del tronista è partito da diverse settimane e, dopo le prime, timide esterne, ora procede a gonfie vele. Ad oggi, tuttavia, non c’è ancora una favorita per la scelta: sarà cambiato qualcosa durante il periodo natalizio?

