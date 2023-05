Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 maggio: Nicole Santinelli sceglie

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 maggio

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 12 maggio, con l’ultima puntata della stagione. Il programma di Maria De Filippi chiude con due settimane di anticipo rispetto agli scorsi anni anche se, da lunedì 15 maggio, continuerà a fare compagnia ai telespettatori con le storie più belle. Cosa accadrà, dunque, nell’ultima puntata dell’attuale stagione? La scelta di Nicole Santinelli. Ebbene, dopo Luca Daffrè che ha spiazzato tutti scegliendo Alessandra con una scelta breve, ma intensa, tocca alla tronista scegliere il ragazzo con cui costruire una storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori.

Gemma Galgani hot su Elio: "La sua mano dal ginocchio in su"/ Poi la lite e il gavettone a Uomini e Donne

Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, pare che quella di Nicole Santinelli sarà una scelta normale ovvero con la tronista al centro dello studio insieme ai corteggiatori Carlo e Andrea con cui ha vissuto gli ultimi, intensissimi mesi, ma cosa accadrà nel dettaglio?

Le ultime esterne di Nicole Santinelli con Carlo e Andrea prima della scelta

Puntata interamente dedicata a Nicole Santinelli e alla sua scelta quella di Uomini e Donne in onda oggi. Prima di svelare il nome del prescelto, Nicole rivive le ultime esterne fatte con Andrea e Carlo. Per i corteggiatori è l’ultima occasione per ribadire il proprio interesse nei suoi confronti. Con Carlo, anche durante l’ultima esterna, arriva il bacio mentre con Andrea che sceglie di portarla a casa sua arriva solo un bacio a stampo.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Minacce di denunce con Elio: poi la pace con Tina

In studio, poi, prima della scelta finale, arrivano i ringraziamenti da parte della tronista che ha vissuto anche momenti difficili per le critiche ricevute. Ma chi sceglie Nicole? come svelano le anticipazioni, la Santinelli lascia poi lo studio, contro tutti i pronostici, con Carlo.

LEGGI ANCHE:

TINA CIPOLLARI, SHOW A UOMINI E DONNE/ "Elio, mangio la ricotta davanti a te per..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA