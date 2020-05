Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 12 maggio: tutte vogliono Sirius, e Occhi Blu?

Pubblicità

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 12 MAGGIO

Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata dedicata al trono over. Ufficialmente ieri si è chiusa la registrazione che ci ha tenuto compagnia per quasi tutta la scorsa settimana e oggi ne inizierà una nuova in cui si tornerà a parlare di lei, Gemma Galgani. La dama darà il via alla puntata da dietro le quinte con un video in cui, a caldo, commenterà l’arrivo di Cuore di Poeta e quali sono le sue sensazioni a riguardo. A quanto pare le cose non sono andate come previsto visto che Tina Cipollari darà di matto urlando e sbraitando contro la dama rea di essere vergognosa e di non rendersi conto di quello che fa. Tutto lascia pensare che la dama sia pronta a silurare Cuore di Poeta, il corteggiatore suo coetaneo che poteva essere più consono a lei in questo percorso, a favore di Sirius che arriverà in studio scendendo le scale felice e contento.

Pubblicità

TUTTE VOGLIONO SIRIUS A UOMINI E DONNE

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma Galgani avrà una nuova esterna da affrontare ma non si capisce bene se il suo compagno di avventura sia Sirius (in questo caso non si spiegherebbe il suo volto poco felice) o se sia la volta di Occhi Blu. Quello che è certo è che Nicola ha comunque avuto successo e dopo l’appello di Tina Cipollari alle dame da casa di chiamare per il giovane, sembra che qualcuno in studio abbia preso la palla al balzo lasciando il suo numero al corteggiatore, ma chi si è spinta così oltre? Secondo quello che possiamo vedere e la reazione di Gemma Galgani, la dama in questione potrebbe essere Valentina Autiero. Sirius si limita a sorridere, ma cosa ne sarà della dama rivale di Gemma?



© RIPRODUZIONE RISERVATA