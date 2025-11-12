Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 12 novembre 2025 con Agnese De Pasquale indiscussa protagonista.

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 12 novembre 2025 che vede al centro dello studio Agnese De Pasquale a cui Maria De Filippi dedica la maggior parte del tempo. La dama sembrava decisa a chiudere la frequentazione con Federico Mastrostefano ma ad oggi l’addio definitiva tra i due non è ancora arrivato. Nella puntata odierna, Agnese si accomoda al centro dello studio ma di fronte a lei ci sono due cavalieri: Federico Mastrostefano e un altro che si chiama a sua volta Federico e che già nelle precedenti puntate era intervenuto proprio su Agnese.

Marco Veneselli, chi è il corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne/ La tronista si sbilancia

Maria De Filippi manda in onda un filmato mostrando ciò che è accaduto tra Agnese e Mastrostefano al termine della scorsa puntata. Tra i due non mancano abbracci e, in studio, il cavaliere spiega che è stata Agnese e chiedergli, poi, di accompagnarla in albergo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara Gaudenzi tra Marco e Jakub

Agnese De Pasquale arriva in studio e si accomoda di fronte ai due cavaliere. La dama è uscita con i due Federico baciando entrambi dichiarandosi, però, per Mastrostefano. Quando quest’ultimo rivela di essere all’80% del proprio interesse e non alla percentuale massima, delusa lascia lo studio seguita da entrambi i cavalieri che poi rientrano mentre non si sa quale sarà la decisione di Agnese.

Chi è Federico R., cavaliere di Uomini e Donne/ Bacia Agnese ma lei si dichiara per Mastrostefano

Spazio, poi, al trono classico con Sara Gaudenzi che, in studio, racconta di essere uscita devastata dall’esterna con Marco con cui il rapporto va avanti tra alti e bassi. I due si confrontano anche al centro dello studio ma l’arrivo di Jakub infastidisce Marco che non nasconde il proprio malumore.