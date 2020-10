Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Gemma protagonista?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 12 OTTOBRE

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio su Canale5 con una nuova puntata che potrebbe essere dedicata al trono over e, in particolare, a Gemma Galgani. La versione mista del programma sta tenendo tutti incollati allo schermo convinti non solo dagli inciuci e gli intrecci che possono esserci ma anche dal fatto che nessuno sa mei veramente cosa vada o non vada in onda, cosa vedremo oggi pomeriggio? Dopo lo sprint finale dedicato al trono classico sembra proprio che oggi Maria de Filippi potrebbe lanciare di nuovo la sua pupilla, Gemma Galgani. Come ogni lunedì potrebbe essere la dama del trono over ad aprire la puntata con i suoi uomini e le sue questioni di cuore, ma cosa ne sarà di lei questa volta? Le anticipazioni non lasciano pensare a niente di buono visto che Biagio, il cavaliere che la sta corteggiando, le ha regalato un fiore come ha fatto con altre dame.

GEMMA GALGANI DELUSA DA BIAGIO?

A rovinare il sogno d’amore, l’ennesimo, di Gemma Galgani, ci penserà Maria de Filippi pronta a rivelare alla dama che Biagio ha conosciuto altre due donne e che avrebbe fatto omaggio di orchidee anche a loro. A quel punto inutile dire che Tina Cipollari prenderà la palla al balzo per girare il dito nella piaga soprattutto quando Gemma si dirà un po’ sconvolta da questa rivelazione. Cosa dirà il cavaliere a sua discolpa e quali sono le dame che ha conosciuto e che ha provato a corteggiare? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando prenderà il via una nuova settimana in compagnia di Uomini e donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA