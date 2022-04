Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 aprile: Riccardo chiude con Gloria?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 aprile

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovi colpi di scena per i telespettatori del dating show di canale 5 che torna in onda oggi con un nuovo appuntamento. Dopo aver dedicato l’ultima parte della puntata di ieri con il trono classico dando spazio a Veronica Rimondi e Luca Salatino, oggi, Maria De Filippi ripartirà con il trono over. Dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio ci sarà Riccardo Guarnieri. Tornato in trasmissione, il cavaliere pugliese ha cominciato ad uscire con Gloria con cui c’è stato un bacio.

La dama, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, ha raccontato di essere molto interessata a Riccardo e di essere stata immediatamente colpita da lui dal primo sguardo al punto da avergli lasciato il numero di telefono. Oggi, però, ci dovrebbe essere il colpo di scena. Riccardo aveva già spiegato di essere attratto fisicamente, ma di non provare altro Non riuscendo a provare dei veri e propri sentimenti, Riccardo avrebbe così deciso di mettere fine alla conoscenza con Gloria per poi ballare nuovamente con ida Platano.

Anche nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Gemma Galgani resterà seduta tra le dame senza guadagnare il centro dello studio. La dama di Torino, dopo la decisione del professor Franco di chiudere la loro conoscenza, non ha ancora trovato un nuovo pretendente. Con Gemma senza storie in corso, Tina Cipollari continua a discutere con la signora Pinuccia. Nelle scorse puntate, tra Tina e la signora Pinuccia ci sono state discussioni piuttosto accese. Anche nella puntata di oggi ci saranno nuovi battibecchi tra la dama e la bionda opinionista.

A Uomini e Donne ci dovrebbe essere, inoltre, anche spazio per Ida Platano che sta continuano a conoscere Ilie per il quale prova un’attrazione mentale ma non fisica. Tra i due non c’è stato ancora un approccio fisico come hanno spiegato entrambi. Sarà cambiato qualcosa negli ultimi giorni? Lo scopriremo nel corso della puntata.











