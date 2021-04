Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 aprile: Samantha tra Alessio e Bohdan

Uomini e Donne, anticipazioni 13 aprile

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 13 aprile, con una nuova puntata ricca di colpi di scena. L’appuntamento odierno riprenderà da dove si è interrotto quello di ieri. Dopo aver dato ampio spazio a Giacomo Czerny che continua a dividersi tra Carolina e Martina, al centro dello studio, si è accomodato Armando Incarnato che è stato il protagonista di una discussione infuocata con Gianni Sperti e Samantha Curcio. Oggi, proprio la tronista, potrebbe tornare al centro dello studio per un nuovo confronto con i suoi corteggiatori. Samantha, tra i vari pretendenti, sta conoscendo Alessio e Bohdan. Sul primo continua a nutrire dei dubbi a causa della sua posizione economica e, nel corso della scorsa puntata, Alessio si è scontrato duramente proprio con Bohdan.

“Non voglio parlare di soldi, e non ne voglio parlare neanche adesso perché non è la quantità di soldi che ti fa uomo. I miei dubbi sono relativi al riuscire a fronteggiare problemi ignoti ,che la vita inevitabilmente ti presenterà”, ha commentato Samantha dopo aver assistito alla lite.

Nuove conoscenze per Luca Cenerelli?

Nuove conoscenze per Luca Cenerelli? Il cavaliere che sta affascinando sia le dame del parterre del trono over che il pubblico femminile, continua ad essere sempre più protagonista di Uomini e Donne. Nella scorsa puntata, Luca ha accettato di conoscere una nuova dama che ha chiamato la redazione esclusivamente per conoscerlo. La decisione dii Luca ha provocato le lacrime di Elisabetta, la dama con con cui è uscito più volte e che si aspettava di non dover dividere le attenzioni del cavaliere con altre dame. Luca, però, pur ribadendo il proprio interesse per Elisabetta che ha intenzione di continuare a conoscere, non è ancora disposto a concederle l’esclusiva. Cosa accadrà nella nuova puntata? Luca sceglierà di continuare il percorso solo con Elisabetta o ci sarà l’ennesimo colpo di scena?

