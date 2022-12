Uomini e Donne anticipazioni puntata 13 dicembre/ Lavinia esterna intensa con Alessio

Anticipazioni Uomini e Donne puntata 13 dicembre: Lavinia e Alessio escono insieme

Oggi andrà in onda la secondo parte della puntata precedente di Uomini e Donne. Protagonista di questo nuovo appuntamento sarà il Trono Classico, in particolare Lavinia Mauro. La bella tronista sta continuando il suo percorso senza il supporto di Federica Aversano, che ha deciso di abbandonare il programma.

Secondo le anticipazioni, Lavinia ha deciso di portare in esterna Alessio Campoli con il quale sembra avere una importante alchimia. Il corteggiatore ha deciso di condurre la tronista in un posto emblematico della sua adolescenza dove hanno passato un pomeriggio all’aperto. Tra coccole e bacetti innocenti i due si avvicinano molto, ma non ci sarà il bacio che tutti si aspettavano. Lavinia Mauro è rimasta con solo due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, con chi deciderà di uscire dallo studio di Uomini e Donne?

Anticipazioni Uomini e Donne puntata 13 dicembre: Pinuccia finge un malore

Nella puntata di Uomini e Donne, Pinuccia è ancora una volta protagonista al centro studio per le sue dinamiche con il cavaliere Alessandro. Il cavaliere, dopo l’ennesima discussione, si è detto stanco degli atteggiamenti morbosi e troppo possessivi della dama. La dama del trono over ha avuto anche un’accesa discussione con gli opinionisti, in particolare con Tina Cipollari.

Dopo la sfuriata dell’opinionista, però, Pinuccia sarà protagonista di una situazione davvero molto particolare e delicata. La dama si accascia a terra in preda a un malore, facendo preoccupare tutti. A soccorrere la dama c’è anche Maria De Filippi che, però, poco dopo scopre che è tutta una messa in scena di Pinuccia che ha finto uno svenimento. Il comportamento del volto del parterre femminile, secondo le indiscrezione, avrebbe fatto infuriare la conduttrice tanto da cacciarla dalla trasmissione. In effetti, sembra che Pinuccia non sia stata più presente alle registrazioni successive.

