Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 maggio: tornano Isabella e Fabio?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 maggio

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 13 maggio, per un appuntamento in cui non mancheranno le grandi emozioni. Dopo la puntata di ieri dedicata in gran parte al rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, oggi, stando alle anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, dovrebbe tornare in studio una delle coppie più amate dal pubblico. A pochi giorni dal matrimonio, infatti, Maria De Filippi accoglierà Isabella Ricci e Fabio Mantovani che, dopo essersi conosciuti e innamorati in trasmissione, stanno vivendo una vera favola d’amore.

Dopo essere tornati negli scorsi mesi per raccontare come procede la storia, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Fabio e Isabella annunceranno il matrimonio. Ci saranno lacrime in studio come accaduto nelle scorse stagioni con altre coppie? Non è da escludere l’emozione di Gemma Galgani che è rimasta senza pretendenti dopo la scelta di Giacomo di chiudere la conoscenza.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, inoltre, al centro dello studio, torneranno ad accomodarsi Alessandro e Pinuccia che, dopo mesi in cui non si sono visti, hanno deciso di ricominciare a frequentarsi. Come starà procedendo il secondo tentativo? Alessandro e Pinuccia racconteranno le ultime novità?

Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per il trono classico. Veronica Rimondi sta conoscendo Federico, Andrea e Matteo mentre Luca Salatino, dopo aver rifiutato di conoscere una nuova ragazza ad un passo dalla scelta, sta provando a cancellare tutti i dubbi che ancora ha su Lilli e Soraia. Infine, al centro dello studio potrebbe accomodarsi un nuovo cavaliere che, con alcune dichiarazioni sulle donne, scatenerà la reazione di Tina Cipollari.

