Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 marzo 2024: il gesto di Ida Platano per Mario

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 marzo 2024

Dopo la puntata particolare di ieri con Brando che, stanco delle continue discussioni con le sue corteggiatrici, ha lasciato lo studio, Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 13 marzo 2024 con una nuova puntata che, come svelano le anticipazioni della registrazione del 6 marzo e, salvo colpi di scena particolari, sarà dedicata in parte al trono classico. Nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5 dovrebbe esserci la presentazione di Daniele, il nuovo tronista che comincia da oggi la ricerca dell’amore. Spazio, poi, a Brando che sta vivendo un momento davvero particolare ad un passo dalla scelta che è stata registrata ieri, 12 marzo 2024.

Prima di annunciare il nome della scelta, Brando si è ritrovato a dover fare i conti con una decisione spiazzante di Beatriz e Raffaella. Nella puntata odierna, infatti, le due corteggiatrici sono assenti e Brando spiega che, se dovessero tornare, farà finalmente la fatidica scelta che tutti attendono.

Ida Platano e Mario Cusitore: il chiarimento

Spazio, poi, al trono di Ida Platano. Nelle scorse puntate, la tronista si è lasciata andare in esterna con Pierpaolo con cui l’attrazione è scattata sin dai primi incontri e al quale ha scelto di dare il suo primo bacio da tronista. Di fronte a tale gesto, Mario Cusitore ha lasciato lo studio andando via. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata in onda oggi, Maria De Filippi dovrebbe svelare cos’è successo tra la tronista e il corteggiatore napoletano.

Ida ha così fatto recapitare un biglietto a Mario con cui spera di rivederlo in studio. Nel frattempo, la tronista, avendo a disposizione due esterne, ha scelto di farle con Pierpaolo e con Daniele. Per Ida, dunque, il percorso sul trono sta diventando sempre più complicato.











