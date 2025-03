Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 13 marzo 2025: caos nel Trono Over

Oggi, giovedì 13 marzo 2025, Uomini e Donne torna su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento. Nell’ultima puntata del dating show è successo di tutto. Difatti, Gianni Sperti e Giuseppe si sono sfidati in una gara di ballo, con l’intervento di Alessia Pecchia, l’allieva di Amici. Cosa succederà, invece, oggi? Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ad aprire la puntata sarà il Trono Over. In particolare, al centro studio ci sarà Gemma Galgani, la quale parlerà della conoscenza con Orlando, il cavaliere di Frascati. I due sono usciti insieme di nuovo, senza però avere grande contatto fisico. Per questo, Tina Cipollari crede che all’uomo non importi della dama.

Gemma, scoppia la lite con Orlando a Uomini e Donne/ Segnalazione: "Sposato da 20 anni con una donna russa"

Poco dopo, scoppierà il caos quando un’altra dama rivelerà di essersi presentata in camerino da Orlando per offrirgli un caffè, scatenando l’ira di Gemma. Successivamente, si parlerà di Agnese, che sta uscendo con Diego. L’ex flirt di Sabrina ha deciso di concentrarsi solo su Agnese, chiudendo la frequentazione con Arianna. Diego ha infatti confessato di vederla solo come un’amica, non avendo avuto alcun tipo di contatto fisico. D’altro canto, Arianna è già andata avanti, dato che ha iniziato a frequentare un altro cavaliere.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 11 marzo 2025/ Gianmarco elimina Liane: esterna di Gemma e Orlando

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 marzo 2025: i troni di Tina Cipollari e Gianmarco Steri

Spazio, poi, al trono di Tina Cipollari. L’opinionista ha portato di nuovo in esterna Cosimo, il quale l’ha invitata in Puglia. Dopo il viaggio a Parigi, pare che i due siano pronti per un’altra avventura insieme. La tronista sembra divertirsi molto con il corteggiatore, al punto che in tanti credono che sarà proprio lui la sua scelta. Infine, i due hanno anche avuto un simpatico e romantico ballo, sulle note del brano sanremese dei Coma Cose, “Cuoricini”.

Infine, pare che nella puntata di Uomini e Donne di giovedì, 13 marzo 2025, si parlerà anche del trono di Gianmarco Steri. Questa volta, il tronista ha deciso di portare in esterna solo Nadia e Cristina. Con quest’ultima hanno inizialmente discusso, per poi abbracciarsi e avere un importante avvicinamento. Con Nadia, invece, sono stati piuttosto distanti e distaccati. Una volta tornati in studio, Gianmarco ha sorpreso tutti affermando che Cristina è la corteggiatrice che lo attrae maggiormente dal punto di vista fisico. Questa dichiarazione ha profondamente ferito Francesca, che, durante il ballo tra Gianmarco e la corteggiatrice, è uscita dallo studio.

Uomini e Donne, Giucas Casella appello alla De Filippi: "Voglio corteggiare Tina!"/ "Merita un amore maturo"