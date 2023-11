Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 novembre: due baci per Brando

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 novembre

Oggi, lunedì 13 novembre, alle 14.45 su canale 5, prende il via la nuova settimana di Uomini e Donne. Dopo l’addio di Elena e Maurizio, oggi, la puntata torna ad occuparsi non solo di Aurora Tropea, ma anche degli altri protagonisti del trono over. Angelica che, in passato è uscita con Gero Natale che ha poi preferito abbandonare la trasmissione non sentendosi pronto a conoscere delle dame, sta conoscendo Alessio con cui si trova bene. I due, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, hanno così deciso di uscire nuovamente insieme essendosi trovati bene.

Spazio, poi, al trono classico. Con l’addio di Manuela Carriero, in attesa di vedere sul trono Ida Platano, Maria De Filippi si occupa prevalentemente di Brando e Cristian Forti. Quali sorprese riserveranno i due tronisti al pubblico?

Il trono di Brando e Cristian Forti

Al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata odierna, Cristian si accomoda al centro per un confronto con Virginia e Valentina. Al termine della scorsa registrazione, Cristian aveva espresso il desiderio di uscire con Virginia, ma di fronte alla delusione di Valentina, ha annullato l’appuntamento con Virginia per poter uscire proprio con Valentina. Furiosa, Virginia lascia lo studio e Cristian decide di seguirla per un chiarimento.

Tutto diverso, invece, per Brando che ha portato in esterna sia con Beatriz, tornata in trasmissione dopo averla lasciata che Raffaella. Con entrambe le corteggiatrici c’è stato un bacio.

