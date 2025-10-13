Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 13 ottobre 2025 svelano che Gemma Galgani proverà a riconquistare Mario Lenti.

Una nuova settimana di Uomini e Donne inizia nel segno di Gemma Galgani. La puntata del 13 ottobre 2025, infatti, parte con Maria De Filippi che chiama al centro dello studio Gemma, Magda e Valeria, le tre dame che hanno un rapporto con Mario Lenti. La conduttrice, poi, manda in onda un filmato in cui Mario spiega a Gemma di poter avere con lei solo un rapporto d’amicizia. Parte, così, la nuova esterna fatta dalla dama di Torino con Mario il quale ribadisce di non essere sentimentalmente coinvolto.

Chi sono Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli/ Uomini e Donne, figlia Allegra e matrimonio: secondo figlio?

In studio, Gemma appare incredula mentre Magda, l’altra dama a cui Mario è molto interessato, spiega di essere uscita con Sebastiano Mignosa e di voler continuare ad uscire con lui. Si passa, poi, a Guido Ricci che sta continuando ad uscire con Federica e il confronto al centro dello studio scatena i commenti di Gloria Nicoletti.

Nicole Belloni, chi è la corteggiatrice di Flavio a Uomini e Donne/ Spuntano segnalazione sull'ex tentatrice

Anticipazioni Uomini e Donne: Cristiana Anania in difficoltà

La puntata di Uomini e donne di oggi, poi, prosegue con il trono classico. Al centro dello studio torna ad accomodarsi Cristiana Anania che si confronta con Federico e Jaklub. Si parte da quanto accaduto al termine della scorsa puntata durante la quale la tronista aveva espresso forti dubbi su Jakub e sul suo interesse. Nel filmato, Federico raggiunge Cristiana in camerino e le espone tutte le sue perplessità: il corteggiatore, infatti, spiega di esserci rimasto male dalla sua scelta di fare più esterne Jaklub, nonostante non si fidi di lui, lasciando a casa altri corteggiatori.

Gianmarco Steri dimentica il gossip dopo Uomini e Donne/ Vola a Dubai con gli amici e...

In studio, poi, Cristina cerca un confronto con Jakub a cui chiede perché, pur avendo modificato il suo modo di usare i social, non abbia chiesto di lei per tutta la settimana alla redazione. La tronista, dunque, appare sempre più in difficoltà.