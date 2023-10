Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: tutto finito tra Gemma e Maurizio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 ottobre

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne che torna in onda oggi, venerdì 13 ottobre, con una puntata imperdibile. Dopo aver dedicato tutta le precedenti puntate a Gemma Galgani e Maurizio, anche la puntata in onda oggi, dovrebbe cominciare con un momento dedicato alla dama di Torino. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata odierna di Uomini e Donne si tornerà a parlare di Gemma e Maurizio. La frequentazione tra i due è giunta al termine e la decisione definitiva sarebbe arrivata proprio da lui. Maurizio, infatti, non avrebbe gradito l’insistenza di Gemma nel chiedere un bacio portandolo, così, a mettere un punto alla loro frequentazione.

Discorso diverso, invece, per Elena e Maurizio. I due continuano a sentirsi anche se la dama ha spiegato che, al momento, Maurizio è abbastanza deluso per come si sono evolute le cose con Gemma. Nonostante tutto, Elena ha deciso di portare avanti la conoscenza.

Il ritorno in studio di Marcello Messina

Nel corso della puntata ci sarà modo anche per salutare Marcello Messina, ex cavaliere di Uomini e Donne che, durante la sua prima partecipazione, ha avuto una frequentazione con Ida Platano. Tornato ufficialmente single, Marcello ha deciso di rimettersi in gioco partecipando nuovamente alla trasmissione. Nel corso della puntata, inoltre, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi anche Roberta Di Padua.

La dama, nelle scorse puntate, ha conosciuto Ermes, un ragazzo che è arrivato in trasmissione per conoscerla e che lei ha deciso di tenere. In studio, però, la dama lamenta la poca intraprendenza dei ragazzi di oggi e i due discutono perché lui ammette di essersi sentito oppresso durante la serata trascorsa insieme.

