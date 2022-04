Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 aprile: bacio per Luca Salatino?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 aprile

Dopo un’intera puntata dedicata al trono over con Riccardo Guarnieri protagonista di uno scontro con Armando Incarnato a causa di Ida Platano, Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata in cui dovrebbero trovare spazio i tronisti Luca Salatino e Veromica Rimondi. Stando alle anticipazioni della puntata pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Luca ha portato in esterna Aurora con cui è scattato il bacio. Nonostante l’interesse per Aurora e Soraia, tuttavia, i dubbi di Luca sono ancora tanti così come è lontana la scelta.

Dopo la decisione di Lilli di non tornare in trasmissione, convinta di non poter competere con Aurora e Soraia, Luca ha deciso di andare da lei per parlarle e convincerla a tornare. Ci riuscirà? Lilli, nonostante le tante paure, tornerà in trasmissione per provare a conquistare il cuore del tronista?

Nel corso della puntata di Uomini e donne si potrebbe parlare anche di Veronica Rimondi che sta conoscendo più corteggiatori anche se ha ammesso di avere un interesse maggiore per Federico. Tra i protagonisti del trono over, invece, con Gemma Galgani senza pretendenti, al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Biagio Di Maro che dovrebbe annunciare la decisione di chiudere la conoscenza con Iolanda. Quale sarà la motivazione di tale decisione? Le parole di Biagio convinceranno Gianni Sperti e Tina Cipollari o ci sarà l’ennesima discussione?

Tra le dame, invece, potrebbe raggiungere il centro dello studio Daniela, impegnata nella conoscenza con Davide. Tra i due il feeling è stato immediato. La frequentazione andrà avanti o ci sarà stata una battuta d’arresto? Lo scopriremo nel corso della puntata.

