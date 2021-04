Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 aprile: Samantha e Maria Tona protagoniste?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 aprile

Dopo aver ospitato Salvio e Luisa che, dopo due anni d’amore, hanno deciso di sposarsi, Maria De Filippi oggi, mercoledì 14 aprile, conduce una nuova puntata di Uomini e Donne. Diversamente dalle precedenti stagioni, quest’anno, le anticipazioni sono davvero poche e non si sa chi saranno i protagonisti del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5. Tuttavia, dopo aver dato spazio a Giacomo Czerny, sempre più diviso tra Carolina e Martina e Massimiliano Mollicone che sta portando avanti la conoscenza con Eugenia, Federica e Vanessa, oggi, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Samantha Curcio che, nelle precedenti puntate, si è scontrata con Armando Incarnato. Nonostante il percorso della tronista sia cominciato da un po’ di tempo, diversamente da Giacomo e Massimiliano, Samantha non è ancora riuscita a trovare un corteggiatore con cui dare vita ad una conoscenza importante. L’arrivo di Bohdan cambierà tutto?

Nuove conoscenze per Maria Tona?

Maria Tona è ancora una dama del trono over di Uomini e Donne? Dopo essere stata la protagonista della trasmissione di Maria De Filippi dell’ultimo periodo, dopo aver deciso di chiudere la conoscenza con Alessandro, Maria non si è più accomodata al centro dello studio. La dama avrà deciso di prendersi una pausa o si sarà tuffata in nuove conoscenze? Nel corso della puntata potrebbero trovare spazio altri protagonisti del trono over come Luca Cenerelli e Biagio che non sono ancora riusciti a trovare una donna con cui portare avanti una conoscenza. Inoltre, al centro dello studio, potrebbe accomodarsi anche Monalisa, una nuova dama che ha già conquistato le attenzioni di Armando Incarnato. Sono tanti, dunque, i nomi dei cavalieri e delle dame che potrebbero animare la nuova puntata di Uomini e Donne.

