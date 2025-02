Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 febbraio 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi con l’ultima puntata della settimana. Quella in onda alle 14.45 su canale 5 è la prima parte della registrazione del 3 febbraio 2025 durante la quale è stato dato ampio spazio al trono classico, ma anche al trono over. Novità in campo sentimentale per Gemma Galgani che, esattamente come Tina Cipollari, ha rivolto un appello sperando di essere più fortunata in amore. Nella puntata odierna del dating show di canale 5, così, in studio, arriva un nuovo cavaliere.

Ad accomodarsi di fronte alla dama di Torino è Salvo, un signore che dopo averla seguita in tv, ha deciso di provare a conoscerla, ma soprattutto a conquistarla. Sarà la persona giusta o l’ennesima delusione per la protagonista del trono over?

Nuove esterne per Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Spazio, poi, al trono classico di Tina Cipollari che sta portando avanti la conoscenza con i suoi pretendenti. La bionda opinionista ha fatto un’esterna con Angelo, l’imprenditore che ha mostrato a Tina la Ferrari e a cui ha deciso di dare una seconda possibilità dopo averlo eliminato. La Cipollari, parlando con Maria De Filippi, conferma l’intenzione di andare avanti non chiudendo le porte agli altri pretendenti come Cosimo.

In studio, poi, arriva un altro signore lasciato in stand by e che Tina, dopo averlo rivisto in studio, decide di eliminare spiegando di aver preso in precedenza tale decisione.

Lite tra dame a Uomini e Donne?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, inoltre, dovrebbe esserci spazio anche per una lite accese tra due dame del trono over. Le protagoniste sono Morena Farfante e Margherita Aiello che discuteranno in maniera animata a causa di un atteggiamento di Morena.

Margherita, infatti, la accuserà di aver ammiccato al cavaliere con cui sta uscendo e tra le due dame che in passato sono uscite contemporaneamente anche con Mario Cusitore, voleranno parole di fuoco.

