Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: lite tra Biagio e Armando?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 febbraio

Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 febbraio 2022. Anche nel giorno di San Valentino torna la trasmissione condotta su Canale 5 a partire dalle ore 14.45 da Maria De Filippi e all’insegna dei sentimenti. Ma cosa accadrà nell’appuntamento odierno? Le anticipazioni di questo esordio di settimana regalano incredibili colpi di scena dal momento che preannunciano una quasi rissa tra due protagonisti del parterre del trono over di Uomini e Donne.

Joele Milan: "Andrea Nicole e Ciprian a Uomini e Donne?"/ "Hanno chiesto scusa e..."

Nel corso della nuova puntata, proseguirà il dibattito su Ida e Alessandro. I due volti del trono over si stanno frequentando da alcune settimane e tutto sembra procedere nel migliore dei modi. I due si sono già scambiati i primi appassionati baci e non sono mancate le scenate di gelosia tante care al programma. Biagio farà una richiesta particolare alla padrona di casa: una canzone di un cantante napoletano emergente per ballare con una dama che sta conoscendo. La richiesta lascerà perplessi in tanti ed in particolare Armando che accuserà il suo conterraneo di essere stato pagato per mandare in onda quel brano, dal momento che anche lui sarebbe stato contatto dalla stessa persona per sponsorizzare la sua canzone. In tal caso però Armando avrebbe rifiutato. I toni tra i due protagonisti over arriveranno ad alterarsi facendo scoppiare una quasi rissa.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: Andrea Nicole e Ciprian in studio?

Uomini e Donne, la nuova conoscenza di Luca

Le anticipazioni di Uomini e Donne su quello che accadrà nella puntata di oggi 14 febbraio 2022, annunciando dunque una parentesi scintillante relativa al trono over. Nonostante i toni molto accesi tra i due cavalieri, molto probabilmente gran parte di quanto emerso dagli spoiler in fase di registrazione sarà stato cautamente censurato. Ma cosa accadrà invece per quanto riguarda i protagonisti del trono classico?

Se nell’ultima puntata settimanale è stato dedicato ampio spazio alle vicende di Matteo Ranieri, quest’oggi i riflettori torneranno ad accendersi sull’ultimo tronista, Luca Salatino. Il giovane ha realizzato una esterna con una nuova corteggiatrice con la quale ha ammesso di essersi trovato molto bene. Eleonora, invece, dopo essere stata allontanata dal tronista non ha più fatto ritorno in trasmissione. Matteo, di contro, dopo essere uscito dallo studio per rincorrere Federica, non vi farà ritorno per tutta la durata della puntata.

Sangiovanni "Sanremo? Maria De Filippi orgogliosa di me"/ "Mi ha scritto e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA