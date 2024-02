Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: Mario Cusitore torna in studio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 14 febbraio, con una nuova puntata che vedrà al centro dello studio Ida Platano. La tronista sarà alle prese con il ritorno di Mario Cusitore in studio. Il corteggiatore napoletano, nelle scorse puntate, è stato eliminato da Ida che, di fronte all’ennesima segnalazione, ha deciso di rinunciare a lui e di andare avanti con gli altri corteggiatori. Mario, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, torna in studio per chiedere scusa a Ida che, non accettandole, decide di eliminarlo definitivamente.

Ludovica Valli pubblica una foto con le sorelle Eleonora e Beatrice/ Poi la frecciatina: "Per un anno..."

Spazio, poi, alla conoscenza tra Ida e Sergio Berni. La tronista ha fatto un’esterna con Sergio con cui c’è stata una discussione. Nonostante la pace, i due riprendono a discutere a discutere in studio. Esterna anche con Pierpaolo. Lui ha fatto suonare un violinista per lei che non ha trattenuto le lacrime.

ERNESTO RUSSO E BARBARA DE SANTI, UOMINI E DONNE/ Lui parla di ses*o tantrico, lei frenata dalla barba

Barbara De Santi e Gemma Galgani ancora protagoniste

Spazio, poi, al trono classico. Gemma Galgani sta conoscendo un nuovo cavaliere del parterre. I due sono usciti insieme e l’inizio della frequentazione sembra sia cominciata nel migliore dei modi. In studio, poi, i due hanno anche ballato insieme. Al centro dello studio, poi, arriva Ernesto Russo.

Il cavaliere è molto corteggiato e, al centro dello studio, si confronta con quattro dame interessate a lui. Tra le tante, tuttavia, Ernesto ribadisce di essere molto interessato a Barbara De Santi per la quale, poi, scende anche un altro cavaliere. Barbara, tuttavia, decide di non tenerlo e di continuare ad uscire con Ernesto, essendo molto affascinata da lui.

BRANDO, LITE CON BEATRIZ E RAFFAELLA A UOMINI E DONNE/ "Sono settimane che parli di scelta". Tina sbotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA