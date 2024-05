UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 MAGGIO 2024/ Pierpaolo e Ida, lite in studio. Poi l’addio

Uomini e Donne, anticipazioni 14 maggio 2024:

Puntata ricca di emozioni quella di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 14 maggio 2024. Il momento più atteso è il ritorno in studio di Ida Platano. Come svelano le anticipazioni di WittyTv, Ida arriva in studio ammettendo di non aspettarsi la situazione vissuta con Mario Cusitore, ma anche con Pierpaolo Siano. Da entrambi non si è sentita corteggiata e, in studio, scoppia la lite tra la tronista e il corteggiatore. Visibilmente adirato, Pierpaolo accusa Ida di aver fatto la vittima e di aver portato avanti il loro percorso per continuare a credere a Mario.

Tra accuse varie, Pierpaolo svela anche che il suo, qualora fosse stato la scelta, sarebbe stato un no prima di eliminarsi e lasciare lo studio. Spazio, poi, al trono di Daniele che, di fronte all’esterna con Gaia, si emoziona spiegando di far fatica ad esprimere i propri sentimenti ma aggiungendo di non avere ancora una preferenza (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Giucas Casella in studio per un confronto con Tina Cipollari?

Uomini e Donne torna in onda oggi, 14 maggio 2024, con una nuova puntata ricca di sorprese. Nell’appuntamento in onda ieri, Ida Platano è tornata in studio dopo la rottura definitiva con Mario Cusitore e ha avuto un confronto con Pierpaolo Siano. Mentre il suo percorso a Uomini e Donne si avvia verso una dolorosa conclusione, in studio l’attenzione si concentra anche su Tina Cipollari.

Qualche puntata fa, la bionda opinionista è finita al centro del gossip quando si è parlato di una possibile relazione amorosa avuta in passato con Giucas Casella. Un gossip scatenato da un’intervista rilasciata proprio da quest’ultimo che oggi, su richiesta di Maria De Filippi, arriva in studio per chiarire come stanno le cose. Le anticipazioni della registrazione tenutasi il 29 aprile svelano, infatti, che Casella dovrebbe essere in studio per avere un confronto con Tina Cipollari.

Fabio e Asma chiudono la loro conoscenza a Uomini e Donne: le anticipazioni

La parentesi dedicata a Giucas Casella e Tina Cipollari occuperà ampio spazio nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, poi sarà il momento di tornare a parlare dei protagonisti del trono Over. In particolare, tornerà al centro dell’attenzione la frequentazione tra Cristiano e Asmaa. I due racconteranno come sono andati gli ultimi giorni, decidendo di continuare a vedersi. Non è lo stesso Fabio e Sabrina. Al centro dello studio, i due protagonisti del Trono Over racconteranno come hanno trascorso gli ultimi giorni, annunciando alla fine la decisione di chiudere definitivamente la loro conoscenza.

