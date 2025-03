Uomini e Donne: anticipazioni puntata 14 marzo 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 14 marzo 2025, con l’ultima puntata settimanale. Dopo l’ampio spazio dedicato, negli scorsi giorni al trono di Gianmarco Steri che ha ammesso di avere una preferenza estetica per Cristina che, a sua volta, ha ammesso di avere qualche problema di fiducia nei confronti degli uomini, oggi, Maria De Filippi tornerà ad occuparsi di Tina Cipollari e della sfilata.

A salire sulla passerella del dating show di canale 5, oggi saranno ancora le donne che si metteranno alla prova per conquistare i voti del parterre maschile. A giudicare la sfilata, infatti, saranno proprio i cavalieri del trono over che, con i loro voti, daranno vita anche a scontri e discussioni. Come sempre, poi, non mancheranno i commenti di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Tina Cipollari e l’esterna con Cosimo

Spazio, poi, al trono di Tina Cipollari. La bionda opinionista che, in ogni puntata si trasforma anche in tronista, dopo il viaggio a Parigi, sta continuando a conoscere Cosimo con cui si è concessa un altro viaggio. Stavolta, il corteggiatore, in attesa di regalarle il viaggio in Spagna, ha deciso di portarla in Puglia per farle conoscere il suo luogo d’origine e permettere a Tina di conoscerlo meglio.

Durante l’esterna, oltre ad incontrare varie persone per la città, Tina ha conosciuto anche i genitori di Cosimo con cui, poi, balla in studio scatenandosi sulle note di Cuoricini.

Agnese e il rapporto con Diego

Nel corso della puntata odierna, inoltre, ci sarà spazio anche per gli altri protagonisti del trono over. Agnese, in particolare, dopo essersi scontrata con Francesca che l’ha accusata di avere un atteggiamento da prima donna al punto da non salutare, si confronta con Diego Fazio con cui la conoscenza continua.

Diego, invece, sceglie di chiudere la conoscenza con Arianna che considera solo un’amica non avendo mai avuto con lei un contatto fisico. Arianna, invece, decide di portare avanti la conoscenza con un altro cavaliere del parterre.