Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 marzo: Gemma Galgani, nuovo due di picche?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 marzo 2022

Riparte la nuova settimana all’insegna del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, il quale riprenderà come di consueto le vicende del trono classico e del trono over. A partire dalle ore 14.45, la padrona di casa Maria De Filippi aprirà le porte della trasmissione. Secondo le anticipazioni sul primo appuntamento della settimana, i riflettori dovrebbero accendersi in modo particolare sul trono over e su una delle protagoniste storiche, Gemma Galgani.

C'è posta per te 2022, ultima puntata/ Diretta, storie: Nicholas chiude la busta!

Anche nel nuovo anno, la storica dama della trasmissione Mediaset non è riuscita a creare una frequentazione stabile con un cavaliere. Dopo aver interrotto la conoscenza con Leonardo Bozzetti in seguito ad una segnalazione, la dama torinese non è riuscita a trovare un cavaliere che corrispondesse il suo medesimo interesse. Nel tentativo di fare breccia nel cuore di Massimiliano, Gemma si è persino esibita in un balletto sexy ma senza troppa fortuna dal momento che il cavaliere ha preferito a lei Nadia. Stando alle anticipazioni, nella puntata odierna di Uomini e Donne la Galgani potrebbe mostrare una nuova preferenza per un altro protagonista del suo trono. Nell’ultima puntata Gemma aveva palesato il suo interesse per Franco Fioravanti, tanto da offrirgli un massaggio. Oggi si dichiarerà a lui ma in arrivo per Gemma c’è un nuovo due di picche… Il cavaliere infatti svelerà di non voler frequentare la dama.

Luca Salatino e Lilli, bacio a Uomini e Donne/ Ma è polemica: "Non sopporto..."

Lite a Uomini e Donne tra Alessandro e Armando?

Se Gemma Galgani e le sue vicende sentimentali spesso controverse e chiacchierate andrà ad occupare una buona parte della nuova puntata di Uomini e Donne di oggi 14 marzo, non mancheranno, secondo le anticipazioni, ulteriori parentesi interessanti con protagonisti altri volti storici del trono. Sarà ad esempio il caso di Ida Platano, altra dama storica. La donna sta approfondendo la sua conoscenza con Alessandro Vicinanza per il quale ha espresso un grande interesse anche se la gelosia e la lontananza sarebbero alla base delle numerose liti nella coppia.

Temptation island 2022 cancellato? Filippo Bisciglia scomoda la De Filippi/ "Resto in attesa di.."

Stando alle anticipazioni del nuovo appuntamento odierno, Ida e Alessandro continueranno a litigare e nella discussione potrebbe inserirsi anche Armando Incarnato. I toni tra i due cavalieri rischieranno a quel punto di alzarsi sempre di più fino a quando Alessandro non deciderà di lasciare lo studio. A seguirlo sarà Ida: i due faranno successivamente ritorno dopo un chiarimento. Dalle anticipazioni non è chiaro se ci sarà spazio anche per le vicende del trono classico o se la puntata odierna si concentrerà interamente su quelle del trono over.



© RIPRODUZIONE RISERVATA