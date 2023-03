Uomini e donne, anticipazioni puntata 14 marzo/ Scontro tra Nicole e Roberta per…

Uomini e donne, le anticipazioni TV della puntata del 14 marzo 2023: Nicole e Roberta si contendono Andrea e…

Sale l’attesa per la nuova puntata di Uomini e donne, dov’é previsto uno scontro di fuoco tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Il dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi vede al rinnovato appuntamento tv i due circuiti, trono classico e trono over, protagonisti di un intreccio sentimentale con la tronista in carica Nicole Santinelli e la dama over veterana Roberta Di Padua scontrarsi in studio per la new entry tra i corteggiatori a Uomini e donne, Andrea Foriglio. L’osteopata originario di Roma come Nicole é approdato nel programma dei sentimenti di Canale 5, per un incontro al buio ed é già conteso tra le due donne, la tronista Nicole Santinelli per la quota trono classico se la veterana protagonista del trono over Roberta Di Padua. Così come si apprende dalle anticipazioni TV fornite con la pagina Instagram Uomini e donne classico e over, relativamente alla puntata di Uomini e donne del giorno 14 marzo 2023, attesa in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity dalle 14:45 fino alle 16:10 circa.

Il motivo dello scontro? Incalzata sull’uomo da invitare al centro studio per un ballo, Roberta Di Padua palesa la voglia di ballare con Andrea Foriglio. Il che finisce per indispettire Nicole Santinelli. Questo, sulla scia di un ‘no’ all’invito al ballo, da parte del capitolino. Che Andrea non sia interessato a nessuna tra le due pretendenti rivali di Uomini e donne? Per la quota trono classico, inoltre, Nicole Santinelli registra una esterna con il corteggiatore Christian.

Desdemona lascia il trono over di Uomini e donne?

Per la quota trono over, Aurora Tropea torna al centro studio dopo due anni di pausa dalla TV, segnati anche dalla scoperta di un tumore maligno. La dama decide di rimettersi in discussione riattivandosi nella ricerca dell’amore. Ma il ritorno non sarebbe ben visto da alcuni, almeno non da parte dell’opinionista Gianni Sperti, secondo cui lei avrebbe criticato la trasmissione in diversi interventi, ormai fuori dai radar TV. E a fargli eco sarebbe l’altro protagonista over, veterano, Armando Incarnato. E sempre per le vicende del trono over, poi, diventano protagonisti i corteggiatori Ivan e Giuseppe insieme alla ormai femme fatale e preannunciata nuova uscita di scena del trono over, Desdemona Balzano. Quali risvolti attendono l’occhio pubblico?

