Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 14 novembre 2025 con Agnese De Pasquale ancora al centro dello studio.

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che, anche oggi, venerdì 14 novembre 2025, si concentra su Agnese De Pasquale. Nella puntata in onda ieri, la dama aveva manifestato la volontà di lasciare il programma dopo la delusione vissuta con Federico Mastrostefano. Oggi, però, Agnese non solo torna in studio, ma annuncia un’importante novità. La dama, infatti, ha scelto di chiudere non solo con Mastrostefano ma anche con l’altro Federico con cui aveva cominciato una conoscenza. La dama spiega di aver visto dell’immaturità in entrambi avendo, invece, visto un uomo maturo in Roberto con cui ha deciso di ricominciare gli appuntamenti avuti all’inizio della stagione.

Spazio, poi, a Gemma Galgani. La dama aveva cominciato una conoscenza con Piero, un cavaliere del parterre che ha scelto di mettersi nuovamente in gioco dopo aver dedicato gli ultimi anni alla figlia ma tra loro la conoscenza, oggi, finisce.

Anticipazioni Uomini e Donne: dura lite tra Sebastiano Mignosa e Magda

La puntata odierna di Uomini e Donne, poi, continuerà con Sebastiano Mignosa e Magda che, dopo una frequentazione continua, oggi discutono animatamente. Il cavaliere ha cominciato a conoscere una nuova dama ma Magda, dal proprio posto, non ci sta e accusa il cavaliere di averla umiliata. Nella scorsa puntata, Sebastiano aveva confessato di avere alcuni problemi d’intimità con Magda accettando di conoscere una signora giunta in trasmissione per lei.

Le parole di Sebastiano avevano scatenato la dura reazione di Magda che, dopo essere uscita dallo studio, aveva annunciato la volontà di chiudere definitivamente la frequentazione. Oggi, in studio, i due si confrontano nuovamente dando vita ad un duro botta e risposta.