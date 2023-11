Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 novembre: tra Alessio e Claudia, spunta l’ex di lei

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 novembre

Dopo la prima puntata della settimana dedicata principalmente al trono classico, in particolare a Brando, sempre più diviso tra Beatriz e Raffaella, Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 14 novembre, con una nuova puntata dedicata, invece, alle dame e ai cavalieri del trono over. Tra le coppie che si stanno conoscendo e che stanno scatenando la curiosità del pubblico c’è sicuramente quella formata da Alessio e Claudia. Prima di concedersi l’esclusiva, Alessio è uscito con altre dame tra le quali anche Barbara De Santi con cui ha mantenuto un rapporto amicale. Claudia, invece, stava conoscendo Marco con cui ci sono state diverse discussioni.

GEMMA GALGANI CONOSCE RICCARDO A UOMINI E DONNE/ Il mistero del lavoro del cavaliere: "Non posso dirlo"

Dopo vari confronti, Alessio e Claudia hanno deciso di non uscire più con altre persone portando avanti la frequentazione. Tuttavia, tra i due non mancano le scenate di gelosia.

Spunta l’ex fidanzato tra Alessio e Claudia

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Alessio e Claudia saranno i protagonisti indiscussi. Al centro dello studio, i due tornano a confrontarsi dopo aver discusso in settimana per diversi motivi. Nel corso dell’appuntamento si scoprirà che l’ex di lei ha chiamato la redazione e che, nelle prossime puntate, potrebbe accomodarsi nel parterre come cavaliere.

Alessio e Claudia, Uomini e Donne/ La rivelazione di Maria De Filippi spiazza la coppia

Per Roberta Di Padua, invece, scenderà un nuovo pretendente che, però, non conquisterà le sue attenzioni. Spazio, inoltre, a Gemma Galgani. Se di Bruno non si hanno più notizia, c’è un nuovo cavaliere che sembra aver conquistato le attenzioni della dama di Torino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA