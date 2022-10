Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: bacio tra Ida Platano e Claudio?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 ottobre

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne quello in onda oggi, venerdì 14 ottobre, alle 14.45, su canale 5. Dopo la puntata in onda ieri in cui c’è stato il durissimo scontro tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, nella puntata in onda oggi, al centro dello studio, dovrebbe tornare ad accomodarsi Gemma Galgani. La dama di Torino ha lasciato il numero di telefono a Roberto Bonanni, nuovo cavaliere che sta conoscendo anche Paola e Catia, altre due signore del parterre.

Gemma, però, nonostante l’intenzione di Roberto di non concedere l’esclusiva a nessuna signora, almeno per il momento, ha deciso di portare avanti la conoscenza. Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Gemma e Roberto saranno i protagonisti di un confronto al centro dello studio? Lo scopriremo a partire dalle 14.45.

Ida Platano e Claudio: arriva la svolta?

Esattamente come l’amica Gemma Galgani, anche Ida Platano si è tuffata in una nuova conoscenza, quella con Claudio, il cavalieri con cui è già uscita trovandosi bene al punto da aver deciso di portare avanti la frequentazione. Una conoscenza che ha riportato il sorriso sul viso di Ida la quale, tuttavia, nel corso dell’ultimo confronto, ha spiegato che non c’è stato alcun bacio. I due, tuttavia, avevano anche annunciato il nuovo appuntamento di cui dovrebbero parlare oggi nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.

Cosa sarà accaduto tra i due? Maria De Filippi, inoltre, potrebbe concedere spazio anche al trono classico, in particolare alle troniste Federica Aversano e Lavinia con quest’ultima che ha ricevuto la dichiarazione di Alessio che, dopo essere uscito con entrambe, ha deciso di restare in trasmissione esclusivamente per lei.

