Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: Joele Milan lascia il trono?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 ottobre

Dopo settimane di attesa, oggi giovedì 14 ottobre, alle 14.45 su canale 5, dovrebbe andare in onda la puntata di Uomini e Donne dedicata all’addio di Joele Milan. Non essendoci anticipazioni ufficiali su ciò che sarà trasmesso nel primo pomeriggio di oggi, il condionale è d’obbligo. Tuttavia, il momento è davvero vicino. Ieri, infatti, la parte finale della puntata è stata dedicata al trono di Joele che, dopo essere uscito con Eleonora, ha visto in esterna Ilaria con cui il feeling è evidente.

Joele Milan, Uomini e Donne/ Ultime esterne prima dell'addio

In studio, dopo aver raccontato le emozioni provate in esterna, Joele e Ilaria hanno ballato insieme. In quel momento sarebbe avvenuta la richiesta di Joele alla corteggiatrice. Come anticipato dal Vicolo delle News, infatti, Joele, mentre ballavano, avrebbe chiesto ad Ilaria di cominciare a seguire sui social il suo migliore amico in modo da potersi sentire senza telecamere. Un gesto che ha portato al suo abbandono e che potrebbe essere al centro della puntata di oggi.

GRAZIANO AMATO, UOMINI E DONNE/ Chiude con Vittoria: "Solo attrazione fisica"

Uomini e Donne: colpo di fulmine tra Maurizio e Gemma Galgani?

Cosa sarà accaduto, invece, tra Gemma Galgani e Maurizio, il cavaliere che ha conosciuto durante la puntata trasmessa ieri e che ha chiesto di partecipare a Uomini e Donne unicamente per conoscere lei? La dama di Torino, dopo aver ascoltato la sua presentazione, ha deciso di dargli una possibilità uscendo con lui non avendo ancora trovato, tra i cavalieri già presenti nel parterre del trono over, un uomo con cui costruire qualcosa.

Il 54enne Maurizio sarà quello giusto? Il colpo di fulmine, in studio, non cìè stato, ma una cena insieme potrebbe cambiare tutto. Gemma, dunque, sarà tra le protagoniste della puntata in onda oggi? Maria De Filippi partirà da lei o deciderà di aprire l’appuntamento odierno con il caso Joele Milan? Lo scopriremo a partire dalle 14.45 su canale 5.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina per Maurizio: "Vai a fare merenda"

© RIPRODUZIONE RISERVATA