Uomini e donne, anticipazioni puntata 14 settembre/ Ritorno in studio per Lavinia Mauro e Alessio Corvino

Oggi va in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi che ha preso il via all’inizio di questa settimana con la nuova edizione. Nella puntata di ieri, sono state numerose le dinamiche e i temi affrontati in studio, a cominciare dal confronto (finito non nel migliore dei modi) tra Silvia e Sabino, protagonisti del Trono Over. Passando invece a quello classico, è stata ufficialmente presentata la nuova tronista: Manuela Carriero che, insieme a Brando e Cristian, le altre due novità, cercherà di trovare l’amore della sua vita all’interno del programma.

Non sono mancate anche le liti in studio, una su tutte quella tra Gianni Sperti e Aurora Tropea, scaturita da un ironico regalo della Dama fatto recapitare in studio all’opinionista. Per quanto riguarda il capitolo Temptation Island, invece, Francesca e Manuel, protagonisti della scorsa edizione del docu-reality dei sentimenti, hanno avuto un confronto in studio dopo la decisione di uscire dal programma separati.

Ma come si evolveranno le cose nella puntata di oggi? Quali saranno i temi, gli ospiti e le grandi novità cui il pubblico di Uomini e donne assisterà? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, nella puntata di oggi, giovedì 14 settembre 2023, assisteremo alle prime esterne dei tre nuovi tronisti. I protagonisti del Trono classico hanno intrapreso le prime conoscenze con i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici, e oggi assisteremo agli sviluppi di queste frequentazioni.

Non mancheranno anche oggi le discussioni, una su tutte quella tra Tina Cipollari e Elio, ma anche tra Gemma e Aurora. Inoltre, farà ritorno in studio la coppia composta da Lavinia Mauro e Alessio Corvino, l’unica superstite della precedente edizione, che ha visto naufragare parecchie storie d’amore. La coppia, nonostante le voci di crisi dell’ultimo periodo, sembra aver ritrovato l’armonia. E forse, proprio nel programma, metteranno ufficialmente a tacere le voci sul loro conto, per la gioia dei fan.

