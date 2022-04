Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 aprile: bacio per Luca e la scelta di Biagio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 aprile 2022

Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 15 aprile 2022, con nuovi colpi di scena per il pubblico. Anche oggi, Maria De Filippi concederà spazio sia alle dame e ai cavalieri del trono over che al trono classico. Dopo il momento dedicato a Veronica Rimondi, oggi, al centro dello studio, si accomoderà Luca Salatino. Per il tronista romano è una puntata importante. Non avendo ancora la scelta e volendo lasciare il programma con una ragazza con cui costruire una storia importante, Luca ha scelto di andare a riprendere Lilli che, nella scorsa puntata, non si era presentata annunciando la propria eliminazione, sicura di non essere in cima alle preferenze di Luca.

Lilli tornerà in studio a Uomini e Donne o rinuncerà definitivamente al tronista? Non mancherà, poi, un altro colpo di scena. Dopo il bacio passionale con Soraia, oggi, Maria De Filippi manderà in onda l’esterna tra Luca e Aurora al termine della quale c’è stato un bacio. Come reagirà Soraia?

Non mancherà, naturalmente, il momento dedicato al trono over. Al centro dello studio di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, si accomoderà Biagio Di Maro che sta uscendo con Jolanda, arrivata in trasmissione solo per lui. Nel corso della puntata di oggi, ci sarà una svolta nella frequentazione tra Biagio e Jolanda.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, inoltre, anche Diego Tavani e Aneta dovrebbero raccontare gli ultimi dettagli della loro conoscenza. Tra i due il feeling sarà cresciuto o le loto strade si saranno interrotte? Sarà scattato il bacio? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata durante la quale non dovrebbe esserci alcun momento per Gemma Galgani.

