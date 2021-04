Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 aprile: colpo di fulmine per Armando?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 aprile

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 15 aprile? Chi si accomoderà al centro dello studio per raccontare le proprio avventure sentimentali? Per scoprirlo dovremo aspettare l’inizio della puntata. Non ci sono, infatti, anticipazioni ufficiale. Tra i protagonisti, tuttavia, potrebbe esserci Armando Incarnato che, nella scorsa puntata, oltre ad aver incontrato tre nuove dame, ha ammesso di essere rimasto colpito da Monalisa, una nuova dama che ha accettato di uscire con il cavaliere napoletano. Come sarà andato l’appuntamento? Tra i due sarà scoppiato il colpo di fulmine? Non tutti, però, credono all’interesse di Armando per Monalisa. “Per me Armando fa tanto quello che critica le scelte degli altri, ma poi ha una mancanza di rispetto verso le tre donne che sono venute qui per lui”, ha detto Nicola Vivarelli facendo riferimento alle tre donne che stava conoscendo.

Nuovi pretendenti per Isabella?

Tra le nuove dame del trono over di Uomini e donne c’è Isabella che, con la sua eleganza, ha conquistato tutti. Dopo aver frequentato Riccardo e Biagio, la dama ha chiuso con tutti ed è pronta a nuove conoscenze. Molto diversa da Gemma che ha più volte ammesso di essere una donna sognatrice e romantica, Isabella non si fa illusioni quando comincia una conoscenza. Desiderosa di trovare l’amore, Isabella è pronta ad incontrare nuovi pretendenti. Li conoscerà nella puntata di oggi? Grande curiosità, poi, c’è anche intorno a Luca Cenerelli: la sua frequentazione con Elisabetta continuerà o il cavaliere avrà deciso di chiudere definitivamente il rapporto? Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per i tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny il cui percorso sta appassionando tutti i fans di Uomini e Donne.

