Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 febbraio: Federico torna da Carola

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 15 febbraio, alle 14.45 su canale 5 con una puntata dedicata principalmente al trono classico. Dopo l’esterna con Alessio Campoli, Lavinia Mauro rivive l’esterna con Alessio Corvino dove il corteggiatore le ha portato il regalo di Natale, un bracciale e un collage con le loro foto e la scritta: “I nostri sguardi sono più forti di ogni discussione. Tra i due, poi, scatta il bacio e, in studio, Gianni Sperti chiede se in caso di scelta, la sua sarà una risposta affermativa, ma Corvino decide di restare sul vago.

Spazio, poi, anche alla nuova corteggiatrice Nicole. Il percorso di quest’ultima è appena iniziato. Dopo aver conosciuto i primi corteggiatori e le prime eliminazioni, la nuova tronista sta continuando a conoscere i suoi pretendenti evitando di soffermarsi su un singolo corteggiatore.

Federico Nicotera e la decisione su Carola

Ancora nessuna scelta per Federico Nicotera che continua a dividersi tra Alice e Carola. Nella scorsa puntata, il tronista si è sbilanciato scegliendo di portare in esterna solo Alice ammettendo di aver avuto voglia solo di uscire con lei. Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca a Carola che, in lacrime, aveva lasciato lo studio.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Carola non sarà presente in studio confermando l’intenzione di non tornare in trasmissione. Maria De Filippi, nel corso della puntata, glielo farà notare e Federico annuncerà di voler andare da lei per riportarla in trasmissione.

