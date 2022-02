Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 febbraio: Matteo senza corteggiatrici?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 febbraio

Dopo la scoppiettante puntata di inizio settimana oggi, martedì 15 febbraio, torna l’appuntamento con Uomini e Donne, in onda dalle 14.45 su Canale 5. Se ieri i protagonisti del trono over sono stati Armando e Biagio che hanno avuto un’accesa discussione in studio, oggi la protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani, che arriverà a prendere una decisione piuttosto drastica, come rivelano le anticipazioni delle registrazioni. La dama torinese ha fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere che è si è presentato nel programma solo per corteggiarla. Sembra però che tra loro le cose non siano andate per il meglio e la dama sarebbe già pronta a chiudere la conoscenza, suscitando le ire degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che avevano avuto dubbi sulla loro relazione find all’inizio.

Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, invece, Matteo Ranieri si troverà ad affrontare una situazione non molto piacevole. Nella scorsa puntata il tronista ha discusso animatamente sia con Denise sia con Federica: entrambe hanno deciso di lasciare lo studio, ma Matteo ha seguito solamente Federica dietro le quinte. Nella puntata di oggi scopriremo che le due corteggiatrici hanno deciso di non tornare in studio. Come reagirà Matteo? Maria De Filippi lo invita a prendersi un po’ di tempo per capire se rivuole le due corteggiatrici in studio o se vuole fare nuove conoscenze. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News Matteo, evidentemente provato, uscirà dallo studio senza fare ritorno. Per quanto riguarda Luca Salatino arriva una ragazza di nome Soraya.

